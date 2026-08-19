고경표, 11월 21일 팬미팅 '경표 나이트' 개최…팬들과 특별한 만남

AI 핵심 요약beta
- 배우 고경표가 11월 21일 서울 팬미팅을 연다
- 성암아트홀서 나우 경표 나이트로 팬과 만난다
- 토크·게임·스페셜 무대로 특별한 추억을 예고했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 고경표가 2026년 서울 단독 팬미팅을 개최하며 팬들과 특별한 만남을 갖는다.
오는 11월 21일 서울 성암아트홀에서 개최되는 이번 팬미팅은 '2026 고경표 팬미팅 : 나우 '경표 나이트(NOW 'KYUNGPYO NIGHT')'라는 타이틀로 진행되며, 오랜 시간 고경표를 응원해 온 팬들과 직접 만나 소통하는 뜻깊은 자리가 될 전망이다. 고경표는 이번 팬미팅을 통해 작품과 방송에서 보여준 모습과는 또 다른 매력을 선보이며 팬들과 특별한 추억을 만들어갈 예정이다.
고경표는 드라마와 영화를 비롯한 다양한 작품에서 폭넓은 캐릭터 소화력과 탄탄한 연기력을 선보이며 자신만의 필모그래피를 쌓아왔다. 여기에 각종 예능 프로그램을 통해 특유의 솔직함과 재치, 친근한 매력까지 보여주며 다방면에서 대중과 꾸준히 만나고 있다.
특히 올해 하반기에는 '보검 매직컬 시즌2' 출연을 앞두고 있어 또 한 번 새로운 모습을 선보일 예정이다. 작품 속 캐릭터부터 예능에서 보여준 꾸밈없는 모습까지 다양한 매력으로 대중과 만나온 고경표인 만큼 이번 팬미팅에서는 무대 위에서 팬들과 직접 호흡하며 한층 더 솔직하고 가까운 모습을 보여줄 것으로 기대를 모은다.
이번 팬미팅에서는 팬들과 함께하는 토크와 게임을 비롯해 다양한 스페셜 스테이지가 준비된다. 그동안의 작품과 활동에 얽힌 이야기를 직접 들어볼 수 있는 시간은 물론 팬들과 함께 만들어가는 특별한 코너 등을 통해 고경표 특유의 유쾌한 매력을 한껏 담아낼 예정이다.
고경표는 "팬 여러분을 서울에서 오랜만에 직접 만나 함께 시간을 보낼 수 있게 돼 기쁘고 설렌다"며 "그동안 보내주신 응원에 감사한 마음을 전하고, 함께 많이 웃고 즐길 수 있는 시간이 됐으면 좋겠다. 좋은 추억을 만들어드릴 수 있도록 열심히 준비하겠다"고 소감을 밝혔다.
moonddo00@newspim.com