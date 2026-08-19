KB국민은행, 'KB국민인증서' 누적 이용 고객 1800만 명 돌파

AI 핵심 요약beta
- KB국민은행이 19일 KB국민인증서 누적 고객 1800만명을 돌파했다
- KB국민인증서는 1년 만에 100만명 늘며 대표 인증서로 자리했다
- 공공·민간 제휴를 넓히고 생체인증으로 편의·보안을 강화했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = KB국민은행은 대표 사설인증서 'KB국민인증서'의 누적 이용 고객이 1800만 명을 돌파했다고 19일 밝혔다.
KB국민인증서는 2021년 전자서명인증사업자로 지정된 이후 이용 기반을 꾸준히 늘려왔다. 지난해 8월 이용 고객 1700만 명을 넘어선 데 이어 1년 만에 100만 명이 추가로 가입하며 성인 인구 3명 중 1명 이상이 사용하는 대표 인증 서비스로 자리 잡았다.
해당 인증서는 본인 명의 스마트기기와 신분증만으로 비대면 발급이 가능하며, KB스타뱅킹에서 간편인증·전자서명·본인확인 서비스를 제공한다.
현재 국세청 홈택스, 정부24, 국민건강보험공단 등 공공기관을 비롯해 주택청약, 연금조회 및 민간 플랫폼에서 이용되고 있다. 또한 ▲KB증권 ▲KB손해보험 ▲KB국민카드 등 그룹 주요 계열사 서비스도 단일 인증서로 이용 가능하다.
KB국민은행은 제휴처 확장과 더불어 암호화 기술 및 도용 방지 시스템을 적용하고, 지문·패이스아이디(Face ID) 등 생체인증과 간편비밀번호를 도입해 보안성과 편의성을 정비했다.
KB국민은행 관계자는 "KB국민인증서가 금융을 넘어 공공과 민간을 아우르는 디지털 인증 플랫폼으로 진화하고 있다"며 "앞으로도 제휴를 늘려 고객 편의성과 활용도를 계속 높여가겠다"고 말했다.
eoyn2@newspim.com