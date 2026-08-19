관악구, 잡곡밥 외식 환경 조성…'통쾌한 위생꾸러미' 배부

AI 핵심 요약beta
- 관악구가 19일 통쾌한 위생꾸러미 지원에 나섰다.
- 통쾌한 한끼 인증 55곳에 잡곡류 꾸러미를 배부한다.
- 올해 100곳 지원하고 저염관리도 돕는다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울 관악구는 1인 가구 증가와 배달 음식 이용 확대 추세 속에서 구민들이 집밥처럼 건강한 잡곡밥을 즐길 수 있는 외식 환경 조성을 위해 '통쾌한 위생꾸러미' 지원에 나선다고 19일 밝혔다.
이번 사업은 서울시가 추진 중인 '통쾌한 한끼' 인증 음식점을 대상으로 하며, 외식 환경 속에서 균형 잡힌 식단의 중요성을 알리고 건강한 식습관을 확산하기 위해 마련됐다.
현재 관악구 내 인증 음식점은 7월 기준 55개소에 달한다. 구는 곡류나 두류 중 1종 이상을 활용해 잡곡밥을 제공하는 이들 인증 음식점을 대상으로 8월 중 '통쾌한 위생꾸러미'를 우선 배부할 예정이다.
올해 총 100개 업소를 지원할 계획이며, 꾸러미는 잡곡류(10KG)를 비롯해 식생활 영양 개선 교육자료, 위생물품, 식품접객업 가이드북 등으로 알차게 구성됐다. 구는 이를 통해 비대면 방식의 식생활 영양개선 교육을 자연스럽게 유도하고, 음식점의 자율적 위생관리 수준을 한층 높일 수 있을 것으로 기대하고 있다.
아울러 '통쾌한 한끼' 인증 음식점 중 희망 업소를 대상으로 염도계를 대여, 영업자가 판매하는 음식의 저염관리를 스스로 실천해 방문객에게 더욱 건강한 음식을 제공할 수 있도록 도울 방침이다.
박준희 구청장은 "우리 구는 청년 인구와 1인 가구 비율이 높아 외식 수요가 꾸준히 증가하는 지역"이라며 "앞으로도 집밥처럼 건강한 잡곡밥을 제공하는 음식점을 적극적으로 발굴해 구민 모두가 안심하고 즐길 수 있는 건강한 외식문화를 조성하는 데 최선을 다하겠다"고 전했다.
한편 관내에서 잡곡류를 취급하고 있거나 앞으로 취급 예정인 일반음식점이라면 누구나 '통쾌한 한끼' 사업에 참여할 수 있다.
kh99@newspim.com