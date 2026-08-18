부산시, 낙동강 수돗물 안전성 논의…취수원 다변화 방안 모색

AI 핵심 요약beta
- 부산시가 18일 취수원 다변화 안전성 검증을 논의했다.
- 낙동강 녹조와 수돗물 안전성 논란이 배경이다.
- 정부·시민단체와 수질개선·상수원 확보를 추진했다.
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기후부 협력 상수원 확보 계획 추진
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 낙동강 녹조 심화와 수돗물 안전성 논란 속에서 취수원 다변화를 둘러싼 안전성 검증 방안 마련에 나섰다.
기후위기와 산업단지 오염원 문제가 겹치면서 상수원 보호와 수질 개선을 둘러싼 논의가 본격화하는 모습이다.
부산시는 18일 오전 10시 시청 의전실에서 대통령 직속 국가물관리위원회와 부산시민단체 관계자들과 만나 부산의 안전한 먹는 물 확보를 위한 취수원 다변화 방안을 논의했다고 밝혔다.
이날 자리에는 전재수 부산시장을 비롯해 김좌관 국가물관리위원회 위원장, 이준경 생명그물 대표, 최소남 부산맑은물범시민대책위원회 상임대표, 최미경 부산시여성단체협의회 회장, 박정희 부산여성연대회의 대표 등이 참석했다.
참석자들은 낙동강에서 반복적으로 발생하는 녹조 문제와 함께 부산 시민이 안심하고 마실 수 있는 수돗물 확보를 위해 취수원을 어떻게 다변화할지에 대해 의견을 주고받았다.
논의 과정에서는 부산의 맑은 물 확보와 수질 개선 방향, 취수 방식별 안전성 검증 절차 등을 둘러싼 각계 의견이 제시됐다.
김 위원장은 "기후부가 내년에 추진할 관련 용역과 함께 부산 인근 낙동강 하류에 복류수 실증 시설 설치를 위한 예산도 추가로 확보할 수 있도록 관계 부처와 노력하겠다"고 말했다. 그러면서 "한 가지 방식에만 의존하기보다 에코필터링(인공습지 자연여과방식) 실증시설도 기후부 용역에 추가해야 한다"고 제안했다.
시민단체는 낙동강 원수 수질 개선과 취수원 다변화 과정에서 정부 책임 강화를 요구하며, 국가산업단지 폐수 배출 기준 상향과 철저한 수질 검증을 전제로 한 사업 추진을 촉구했다.
시는 국가물관리위원회와 기후에너지환경부 등과 협력해 취수원 다변화와 수질 개선 정책을 함께 추진하고 낙동강 수계 특성을 반영한 단계별 전략을 마련해 시민이 안심하고 마실 수 있는 상수원 확보에 나선다는 방침이다.
전재수 시장은 "취수원 다변화는 부산만의 사업이 아닌 국정과제이자 국가 물 안보를 위한 중요한 사업이다"라며, "앞으로도 정부, 국회, 경남도 등 관계 기관과 협력해 시민이 안심하고 마실 수 있는 최적의 청정 상수원 확보 방안 마련에 최선을 다하겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com