대한체육회, 아이치·나고야AG 앞두고 에이치플러스 양지병원과 의료협약 체결

AI 핵심 요약beta
- 대한체육회가 18일 에이치플러스 양지병원과 의료협약을 체결했다.
- 국가대표 선수와 지도자, 임직원 의료서비스 지원에 나섰다.
- 선수들은 진료 혜택과 전담 코디네이터 지원을 받게 됐다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 유다연 기자=대한체육회가 서울 에이치플러스 양지병원과 의료협약을 체결했다.
대한체육회는 "18일 에이치플러스 양지병원과 대한민국 국가대표 선수 및 지도자와 대한체육회 임직원들의 의료서비스 지원에 대한 의료협약을 체결했다"고 이날 밝혔다.
협약식은 이날 오전 11시 진천 국가대표선수촌 행정센터 2층 대회의실에서 개최되었으며, 김택수 국가대표선수촌장, 김철수 이사장 관계자들이 참석했다.
에이치플러스 양지병원은 서울시 관악구 내 유일한 지역응급의료센터를 운영하는 서울 서남부 지역의 거점 종합병원으로 부속 소화기병원, 국제병원, 로봇수술센터 등 대학병원급의 다양한 진료 인프라를 구축하고 있다.
이번 협약을 통해 에이치플러스 양지병원은 대한체육회 협력병원으로 체결됐다. 이에 따라 선수들은 진료 혜택을 받고 전담 코디네이터를 통해 신속하고 원활한 의료 서비스를 제공받게 된다
김철수 에이치플러스 양지병원 이사장은 "국가대표 선수들에게 필요한 전문적인 의료서비스를 적극 지원하겠다"고 말했다.
김택수 국가대표선수촌장은 "2026 아이치·나고야하계아시아경기대회를 앞둔 시점에 든든한 지원군을 얻게 되어 기쁘게 생각한다"며, "꾸준한 관심과 지원을 통해 양 기관의 협력체계가 강화되기를 기대한다"고 협력의 지속성을 강조했다.
willowdy@newspim.com