명현관 해남군수 "대규모 재생에너지 사업 기준 마련하겠다"

AI 핵심 요약beta
- 명현관 해남군수가 18일 재생에너지 상생기준 마련을 지시했다.
- 해남군은 농업 보전과 주민·기업 참여 방안을 세우기로 했다.
- 하반기 해남형 신재생에너지 관리방안을 마련하기로 했다.
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[해남=뉴스핌] 김현 기자 = 명현관 전남광주통합특별시 해남군수가 18일 열린 직원 정례회의에서 대규모 재생에너지 사업 추진 시 지역 상생 기준 마련을 지시했다.
해남군은 농업 가치 보전과 주민, 지역기업 참여를 유도하기 위해 '해남형' 재생에너지 관리 방안 수립에 착수할 예정이다.
명 군수는 간척지를 중심으로 대규모 태양광 발전사업 신청이 증가하는 추세에 대해 언급하며 농업 기반 보전과 합리적인 개발을 위해 명확한 기준이 필요하다고 강조했다.
이어 "대규모 재생에너지 사업은 지역 공공자원을 활용하는 만큼 주민과 지역기업 참여를 확대하고 개발 이익을 지역사회에 환원할 방안을 마련해야 한다"고 말했다.
회의에서는 해남 간척지의 농업적 가치를 고려한 계획적인 관리 필요성에 대해 의견을 교환했으며 현재 진행 중인 사업에 대해 관련 법령 기준을 면밀히 적용할 방침을 정했다. 이를 바탕으로 앞으로 하반기에는 농업 기반 보전과 지역 상생을 동시에 고려한 '해남형 신재생에너지 관리 방안'을 마련할 예정이다.
또한 정례회의에서는 광복절 연휴 기간 동안 발생한 호우 피해 현황과 가뭄 해소 여부도 점검했다. 물 확보에는 차질이 없으나 지역별 강수 차이가 크고 가을·겨울 배추 식재 등 농업 현안이 남아 저수량 확보를 위한 추가 비 예보를 모니터하기로 했다.
한편 군 직영으로의 파크골프장 관리 전환과 군민 이용 편의성을 위한 체육시설 관리 체계의 정비도 논의됐다. 관련 조례 제정도 예정되어 있다. 명량대첩축제를 대비하여 관광 활성화 방안도 구상되고 있다.
명 군수는 "최근 혈도 간척지의 경우 영농형 태양광과 주민 이익공유에 대해 일정부분 합의가 이뤄진 사례로 앞으로도 대규모 태양광 사업을 추진할 때 농업의 가치를 보전하고 지역과의 상생을 고려한 재생에너지 사업을 추진하겠다"고 밝혔다.
Khyeon0424@newspim.com