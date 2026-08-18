해남서 8월 전국탁구대회 연속 개최…연인원 1만 5000명 집결

AI 핵심 요약beta
- 해남군이 18일 전국 규모 탁구대회 유치했다고 밝혔다.
- 학생종별대회는 19일부터 26일까지 해남서 열린다.
- 생활체육대회도 29일부터 30일까지 이어진다.
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[해남=뉴스핌] 김현 기자 = 전남광주통합특별시 해남군이 전국 규모 탁구대회를 잇따라 개최한다고 18일 밝혔다.
제59회 문화체육관광부장관기 전국남녀학생종별탁구대회가 오는 8월 19일부터 26일까지 해남우슬체육관에서 개최된다. 이어 제33회 문화체육관광부장관기 생활체육전국탁구대회가 8월 29일부터 30일까지 열릴 예정이다.
이번 대회에는 전국 각지에서 학생 선수와 지도자 및 심판진, 생활체육 동호인 등 연인원 1만 5000여명이 참가해 열띤 경쟁을 펼칠 예정이다.
전국남녀학생종별탁구대회는 국내 학생 탁구 선수들이 참가해 기량을 겨루는 전문체육대회로 전국의 유망 선수들이 한자리에 모여 수준 높은 경기를 선보인다. 생활체육전국탁구대회에서는 전국의 탁구 동호인들이 실력을 겨루는 동시에 지역과 세대를 넘어 소통하고 화합하는 시간을 갖는다.
해남군은 선수단이 경기에 집중할 수 있도록 경기장 시설과 편의시설을 사전 점검하고 안전한 대회 운영을 위한 준비에도 만전을 기할 계획이다.
특히 전국에서 해남을 찾는 선수단과 관계자들이 대회 기간 지역에 머물면서 숙박업소와 음식점 등을 이용하고 지역 관광지를 방문하는 등 지역경제 활성화에도 도움이 될 것으로 기대하고 있다.
해남군은 축구, 농구, 배구, 배드민턴 등 다양한 종목의 전국 규모 대회와 전지훈련을 지속적으로 유치하며 스포츠와 지역경제를 연계하는'스포노믹스'를 적극 추진하고 있다.
군 관계자는 "전국의 학생 선수와 생활체육 동호인들이 해남에서 그동안 갈고닦은 기량을 마음껏 펼치고 좋은 추억을 만들어 가길 바란다"며 "앞으로도 다양한 전국 규모 체육대회를 유치해 스포츠도시 해남의 위상을 높이고 지역경제에도 활력을 불어넣을 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.
Khyeon0424@newspim.com