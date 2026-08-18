전남광주 교사들, 캄보디아·베트남서 한국어 교육 문화 홍보

AI 핵심 요약beta
- 전남광주 교사 4명이 11~16일 캄보디아·베트남서 연수했다
- 현지 교원 98명에 놀이형 한국어·AI 교수법을 전수했다
- 대학생 문화교류도 진행하며 교육 협력 확대를 약속했다
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[무안·광주=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주 지역 교사들이 캄보디아와 베트남에서 한국어 수업 역량 강화와 한국문화 교류에 나섰다.
전남광주통합특별시교육청은 11~13일 캄보디아 프놈펜과 14~16일 베트남 호치민에서 현지 한국어 교원을 대상으로 연수를 진행했다고 18일 밝혔다.
캄보디아 프놈펜한국국제학교와 베트남 호치민 반랑대학교에서 열린 연수에는 전남 한국어교육(KSL) 경력 교사 4명이 강사로 참여했다.
이들은 현지 한국어 채택교 교원 98명에게 어휘놀이터 교재와 온라인 그림책 플랫폼 두루책방, 놀이 중심 한국어 교육법, 인공지능(AI) 기반 모두의 한국어 등 실제 수업에 활용할 수 있는 교수법을 소개했다. 참가 교원들은 수업 활동을 직접 체험하고 교육 현장 적용 방안을 논의했다.
호치민에서는 연수에 200명 넘는 교원이 신청해 추가 접수 문의가 이어지는 등 높은 관심을 보였다. 교육청과 캄보디아·베트남 간 교육 교류는 올해로 3년째다.
대학생 대상 문화교류도 함께 진행됐다. 캄보디아 대학생 20명과 베트남 호치민 대학생 57명은 전남 진도 전래동화를 활용한 책갈피 만들기, 한복 장신구 제작, 한글 캘리그래피 부채 만들기 등을 체험했다. 한국 전통문화와 전남 지역 이야기를 접하며 한국에 대한 이해를 넓히는 시간이었다.
호치민 탄뚝중학교 쩐 딴 상 교사는 "한국어 수업에 바로 활용할 수 있는 실용적인 교수법을 배웠다"며 "학생들이 쉽고 재미있게 한국어를 배울 수 있도록 연수 내용을 활용하겠다"고 말했다.
전성아 진로교육과장은 "전남 교사들의 현장 중심 한국어교육이 현지에서 좋은 반응을 얻고 있다"며 "한국어를 매개로 한 교육 교류를 내실 있게 이어가겠다"고 밝혔다.
전남광주통합특별시교육청은 호치민시한국교육원과 협력해 AI·디지털 기반 한국어교육과 교육자료 공유를 확대할 계획이다.
ej7648@newspim.com