박완수 경남지사 "폭우 피해 주민 일상 회복 행정력 집중…자원 총동원"

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복구 인력 3천여명 투입, 추가 지원 방안 논의

특별재난지역 선포 요청 및 긴급 지원 계획

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 집중호우로 집을 떠난 주민들이 임시 대피소 생활을 이어가면서 경남도가 숙식과 의료 지원을 보완하고 피해 현장 복구에 속도를 내고 있다.

도는 박완수 지사가 18일 오전 집중호우 비상대책회의를 주재한 뒤 거제와 통영의 호우 피해 현장을 찾아 이재민 대피 상황과 복구 진행 상황을 점검했다고 밝혔다.

박완수 경남지사가 18일 오전 거제 옥포초등학교 이재민 대피시설을 찾아 주민들을 위로하고 있다.[사진=경남도] 2026.08.18

박 지사는 먼저 거제 옥포초등학교와 옥포종합사회복지관에 마련된 대피소를 방문했다. 옥포초에는 40세대 92명, 옥포종합사회복지관에는 35세대 72명이 머물고 있다.

주민들이 귀가 가능 여부를 묻자 박 지사는 안전진단을 먼저 실시한 뒤 복귀 여부를 판단해야 한다고 설명했다. 필요한 약품 등은 안전요원과 함께 집에 들어가 가져올 수 있도록 하고 목욕탕 이용권 등 대피 생활의 불편을 줄이는 방안도 거제시와 협의하도록 했다.

안전진단과 복구가 길어질 가능성에 대비해 별도 숙박시설 지원도 검토한다. 이재민이 원할 경우 모텔 등을 이용할 수 있도록 하고 숙박·식사와 생필품, 의료 지원을 제공하라고 관계자들에게 지시했다.

도는 전날 대피소에서 일부 주민이 컵라면으로 식사하는 모습을 확인한 뒤 밥차와 도시락을 지원한 데 이어 대한적십자사와 협의해 국을 포함한 급식이 제공되도록 지원을 보완했다.

박 지사는 장평초등학교 복구 현장도 찾아 교육감과 제39보병사단장 등으로부터 복구 상황을 보고받았다. 양수기 추가 지원 요청에 대해서는 양수 기능을 갖춘 소방차를 즉시 투입하도록 조치하고 복구 인력의 식사 등 현장 지원도 챙기도록 했다.

이어 거제 산사태 피해 현장을 점검한 뒤 통영으로 이동해 용화사 일대와 공동주택 침수 현장, 서호시장을 차례로 방문했다. 현장에서 전기와 상·하수도 등 생활 기반시설 복구 상황과 추가 위험 요인을 확인했다.

18일 오전 기준 거제·통영에서는 145세대 245명이 침수와 산사태 우려로 임시시설에 머물고 있다. 거제 옥포동 산사태 피해 아파트 주민 61세대 140명도 추가 산사태 가능성에 따라 대피 생활을 하고 있다.

박 지사는 "피해 주민들이 하루빨리 일상으로 돌아갈 수 있도록 가용 인력과 장비를 총동원하겠다"며 "현장에서 필요한 지원이 신속히 이뤄지도록 하겠다"고 말했다.

도는 시·군, 군부대, 소방 등과 협력해 응급복구부터 이재민 주거와 급식, 의료·심리 지원까지 생활 안정 대책을 추진할 계획이다. 17일에는 피해 복구에 인력 3000여명과 장비 250여대를 투입했으며 18일부터 군 장병 200여명도 거제·통영 복구 현장에 추가 투입됐다.

박일웅 경남도 행정부지사는 이날 통영 피해 현장에서 행정안전부 장관에게 거제와 통영의 특별재난지역 선포를 건의할 예정이다. 도는 현재 예정된 특별교부세 20억 원과 별도로 응급복구를 위한 30억 원 추가 지원도 요청할 방침이다.

news2349@newspim.com