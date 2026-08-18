경기도의회 국힘, 추경 앞두고 '민생·복지 예산 삭감 제보센터' 운영

AI 핵심 요약beta
- 경기도의회 국민의힘이 18일 추경 심사를 앞두고 제보센터를 운영했다.
- 도민 제보를 받아 민생·복지 예산 삭감 타당성을 검증하겠다고 밝혔다.
- 필수 예산은 지키고 선심성 신규·증액 사업은 재검토하겠다고 했다.
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도지사 공약성 선심성 신규·증액 사업 전면 재검토 및 엄격한 검증 체계 구축
[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도의회 국민의힘은 제393회 임시회에서 심의할 경기도 제2회 추가경정예산안과 관련해 도민들의 목소리를 직접 반영하기 위한 '민생·복지 예산 삭감 제보센터'를 운영한다고 18일 밝혔다.
국민의힘은 경기 침체에 따른 세수 부족을 이유로 한 집행부의 무분별한 예산 조정을 막기 위해 자체 '건전재정 혁신추진단'과 함께 이번 제보센터를 기획했다. 지난 본예산에서 미편성된 복지 예산을 포함해 필수 민생 예산과 법정 예산을 최우선으로 지켜낸다는 구상이다. 이를 위해 경기도청의 주먹구구식 쿼터제 일괄 감액을 배제하고 삭감 타당성을 송곳 검증하는 '현미경 핀셋 심사'를 단행할 방침이다.
아울러 필수 행정 운영비나 주민참여예산 등 민생과 직결된 예산을 기계적으로 깎아내리는 행태를 방지하는 데 집중한다. 동시에 심각한 재정 위기 상황 속에서도 도지사 공약이라는 이유로 무리하게 편성된 선심성 신규·증액 사업에 대해서는 전면 재검토를 적용하는 등 엄격한 검증 체계를 구축하겠다는 뜻을 확고히 했다.
방성환 대표의원은 "국민의힘은 그간 건전재정 혁신추진단을 통해 경기도 재정 위기의 원인을 철저히 분석하고 세입과 세출 측면에서 실질적인 대안을 제시해 왔다"며 "이번 추경 심사에서 경기도청의 객관적 기준 없이 이루어진 부당한 예산 삭감에 단호히 대응하고 도민의 살림살이를 온전히 지켜내겠다"고 강조했다.
국민의힘이 운영하는 '민생·복지 예산 삭감 제보센터'는 전화 및 이메일을 통해 도민과 현장의 애로사항을 직접 접수하고 있다.
도의회 국민의힘은 제보된 내용을 바탕으로 이번 제2회 추가경정예산안 심의에서 강도 높은 현미경 검증을 이어갈 예정이다.
1141world@newspim.com