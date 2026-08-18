수원군공항이전 시민협의회 온라인 서명운동 확대…네이버폼 활용

AI 핵심 요약beta
- 시민협의회가 19일부터 온라인 서명운동을 확대했다
- 수원 군공항 이전과 통합국제공항 추진을 촉구했다
- 모인 의견은 관계기관에 전달할 계획이다
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[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 수원군공항이전 및 경기통합국제공항 추진 시민협의회(시민협의회)는 수원 군공항 이전 및 경기통합국제공항 건설 사업의 조속한 추진을 촉구하기 위해 오는 19일부터 네이버폼을 활용한 온라인 서명운동을 확대 추진한다고 18일 밝혔다.
이번 온라인 서명운동 확대는 시민들이 보다 쉽고 편리하게 참여할 수 있도록 접근성이 높은 네이버폼을 활용해 참여 경로를 넓히기 위한 것이라는 게 시민협의회 관계자의 설명이다.
이를 통해 시민협의회는 수원 군공항 이전과 경기통합국제공항 신설을 바라는 시민들의 다양한 의견을 모아 국방부, 국토교통부, 경기도 등 관계 기관에 전달할 계획이다.
시민협의회는 그동안 수원시 '새빛톡톡'을 활용한 온라인 서명운동과 각종 행사, 동 행정복지센터 등을 통한 오프라인 서명운동을 병행해 왔다.
조철상 시민협의회장은 "민선9기 출범을 계기로 수원의 미래를 위한 핵심 과제인 수원 군공항 이전과 경기통합국제공항 건설이 새로운 전환점을 맞이하길 기대한다"며 "이번 온라인 서명운동 확대가 더 많은 시민의 뜻을 모으는 계기가 되어 사업이 속도감 있게 추진될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.
ssamdory75@newspim.com