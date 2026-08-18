[MLB] 연락 두절된 애리조나 마르테, 1년 만에 '제한 선수' 명단 등재

AI 핵심 요약beta
- 애리조나 케텔 마르테가 18일 제한선수 명단에 올랐다.
- 마르테는 보스턴전 앞두고 개인 사정으로 이탈했다.
- 애리조나는 핵심 타자 이탈로 와일드카드 경쟁에 변수를 맞았다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 미국프로야구 메이저리그(MLB) 애리조나의 주전 2루수 케텔 마르테가 갑작스럽게 제한선수 명단(Restricted List)에 올랐다.
메이저리그 공식 홈페이지 '엠엘비닷컴' 등 현지 매체는 18일(한국시간) 애리조나가 미국 매사추세츠주 보스턴 펜웨이파크에서 열린 보스턴과 원정경기를 앞두고 마르테를 제한선수 명단에 등재했다고 전했다.
제한선수 명단은 부상이 아닌 개인적인 사정 등으로 경기에 출전할 수 없는 선수에게 적용된다. 해당 기간에는 연봉이 지급되지 않으며 메이저리그 서비스 타임도 인정받지 못한다.
마르테는 당초 이날 지명타자로 선발 출전할 예정이었지만 경기 시간이 임박할 때까지 모습을 드러내지 않았다. 애리조나는 경기 시작 약 20분을 앞두고서야 선발 라인업을 발표했고, 마르테 대신 라스 눗바를 지명타자로 내세웠다. 구단은 마르테의 빈자리를 채우기 위해 내야수 호세 페르난데스를 콜업했다.
애리조나가 보스턴에 1-11로 대패한 뒤 토리 러블로 감독은 마르테가 원정에 동행했지만 연락이 원활하지 않으며 개인적인 사정이 있는 것으로 알고 있다는 취지로 설명했다. 구단은 구체적인 제한선수 명단 등재 사유를 공개하지 않았다.
마르테가 제한선수 명단에 오른 것은 이번이 처음이 아니다. 지난해 7월에도 올스타 휴식기 자택에 도둑이 드는 일을 겪은 뒤 잠시 팀을 떠나 3경기에 결장했다.
메이저리그 12년 차인 마르테는 통산 타율 0.278, 192홈런, 654타점을 기록하고 있다. 세 차례 내셔널리그 올스타에 선정됐으며 2023년에는 내셔널리그 챔피언십시리즈(NLCS) 최우수선수(MVP)를 차지했다.
올 시즌에도 118경기에서 타율 0.249, 21홈런, 67타점, OPS(출루율+장타율) 0.760을 기록하며 중심 타자로 활약했다. 와일드카드 경쟁을 벌이고 있는 애리조나로서는 핵심 전력인 마르테의 갑작스러운 이탈이라는 변수를 맞게 됐다.
wcn05002@newspim.com