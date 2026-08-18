김문희 평가원장 "AI는 평가 지원 도구…학생 판단은 교사 전문성 기반해야"

서·논술형 AI 자동채점 연구…올해 학교 활용 로드맵·가이드라인 제안

"교사는 학습 촉진자이자 교육 혁신가…AI 시대에도 역할 더 중요"

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 김문희 한국교육과정평가원장은 인공지능(AI)이 학생평가에 널리 활용되더라도 최종적인 교육적 판단은 교사의 전문성을 토대로 이뤄져야 한다고 밝혔다. AI는 교사를 대신하는 기술이 아니라 학생의 학습과 성장을 평가하는 과정에서 교사를 돕는 수단으로 활용해야 한다는 설명이다.

김 원장은 한국교육과정평가원이 18일 발간한 '교육광장' 2026년 여름호 인터뷰에서 "AI 기술의 활용이 확대되더라도 학생평가의 본질적 역할과 교사의 전문성은 여전히 중요할 것"이라며 이같이 밝혔다.

한국교육과정평가원 로고. [사진=평가원 홈페이지]

학생에 대한 종합적 이해와 교육적 판단은 교사의 전문성을 바탕으로 이뤄져야 하며 AI는 이러한 평가 활동을 지원하는 도구로 활용되는 것이 바람직하다는 것이 김 원장의 시각이다.

김 원장은 또한 AI가 교육 현장에 빠르게 확산하면서 학생평가 방식도 변화할 것으로 전망했다. 그는 "미래형 학생평가는 단순히 학습 결과를 측정하는 기능을 넘어 학생의 학습 과정과 성장, 역량을 보다 충실하게 확인하고 향상을 지원하는 방향으로 발전할 것"이라고 말했다.

특히 AI를 활용하면 교사의 평가 업무를 줄이면서 평가의 효율성과 일관성을 높일 수 있다고 봤다. 김 원장은 "서·논술형 평가에서는 학생 응답을 분석해 초벌 채점을 지원하거나 채점 기준을 보다 체계화하는 데 활용될 수 있다"며 학생 성취도와 학습 이력에 기반한 맞춤형 피드백과 평가 결과 분석·진단 등으로도 활용 범위가 확대될 것으로 내다봤다.

평가원은 AI 자동채점을 학교 현장에 적용하기 위한 연구도 진행하고 있다. 2024년부터 올해까지 '서·논술형 평가 자동채점 인공지능(AI) 모델 적용 방안 연구'를 추진하면서 양질의 학습용 데이터 구축과 예시 문항 기반 채점 모델 개발·고도화, 설명 가능한 인공지능(XAI) 적용 방안 등을 연구해왔다.

김 원장은 "올해는 그동안의 연구 결과를 종합해 단위학교에서 AI 채점을 도입·활용할 수 있는 실천적 로드맵과 가이드라인을 제안할 예정"이라고 밝혔다. 평가원은 향후 AI 기반 학생평가의 가능성과 한계를 함께 검토하고 신뢰성·타당성·공정성을 확보하기 위한 연구를 이어갈 방침이다.

AI 시대에는 교사의 역할도 오히려 중요해질 것으로 전망했다. 김 원장은 "학교 현장에서 AI·디지털 기술의 활용은 교사에 의해 결정되고 구현된다"며 "교사는 학생들의 학습을 돕는 촉진자인 동시에 교육 혁신가여야 한다"고 말했다.

이어 학생에 대한 깊은 이해와 교육자로서의 전문성, AI 기본 소양을 바탕으로 교사가 수업과 평가를 직접 설계하고 실행할 수 있어야 한다고 강조했다. 특히 그는 "AI·디지털 도구를 활용해 그동안 현실화되지 못했던 교육 활동을 실현하기 위해서는 교사의 창의성이 요구된다"고 했다.

기초학력의 범위 역시 AI 시대에 맞게 넓어져야 한다고 봤다. 김 원장은 평가원이 앞으로 문해력과 수리력, 사회정서 역량뿐 아니라 "디지털·AI 리터러시, 비판적 사고, 시민교육, 회복탄력성 등을 공교육 안에서 책임질 수 있는 전문적 학습지원시스템 구축 역할을 수행해야 할 것"이라고 말했다.

김 원장은 "AI 대전환 시대의 도래, 학령인구 감소, 학습자 특성의 다양화 등 교육환경의 근본적인 변화에 대응하기 위해 미래 교육과정과 교수·학습, 교육평가에 관한 연구를 선도적으로 수행해야 한다"며 연구가 정책과 학교 현장의 실질적인 변화로 이어지도록 하겠다고 밝혔다.

jane94@newspim.com