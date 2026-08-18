서울시, 을지연습 돌입…드론·사이버공격 위협 대응 강화 집중

AI 핵심 요약beta
- 서울시는 18일 전시종합상황실을 열고 을지연습을 시작했다.
- 서울시 등 170여개 기관 14만명이 드론·사이버 대응 훈련을 한다.
- 20일 공습 민방위훈련과 긴급차량 양보훈련도 함께 진행한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
18~21일 실시, 20일 전 시민 참여 민방위 훈련
[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시는 18일 전시종합상황실 개소를 시작으로, 2026년 을지연습을 드론·사이버 공격 대응 능력 강화와 전시임무 수행 절차 숙달에 중점을 두고 실시한다고 밝혔다. 이번 을지연습은 비상사태 대응역량 제고, 도시 안보 환경 변화에 따른 전시 통합상황 조치능력 배양을 목표로 하고 있다.
연습에는 서울시와 수도방위사령부, 서울경찰청, 서울교통공사 등 170여개 기관 14만여 명이 참가하며, 유관기관과 합동으로 실제 상황 조치 연습을 진행할 예정이다. 18일부터 21일까지 3박 4일간 전시 현안 과제 토의, 도상연습, 비상 대비 실제 훈련 등의 다양한 연습이 실시된다.
전시 상황을 가정한 민·관·군·경 합동 훈련도 포함한다. 오세훈 서울시장은 이날 오후 3시 전시종합상황실에서 을지연습 상황보고 후 '장사정포 등 복합 공격에 따른 상황조치 도상연습'을 주재했다. 도상연습은 북한의 복합 공격 양상인 물리적 타격을 주제로 진행됐다.
19일부터 21일까지는 서울시 25개 자치구에서 드론과 사이버 공격 등 다양한 가상 위기 상황을 설정해 합동 훈련이 실시된다. 훈련을 통해 피해를 최소화하고 실질적인 대응 체계를 마련할 계획이다.
또 20일 오후 2시부터 20분간 공습 대비 민방위훈련이 실시된다. 훈련은 행정안전부 통제에 따라 전국에서 동시에 진행되며, 공습경보 발령 후 시민들은 대피소로 대피해야 한다.
훈련 중 차량 통제구간에서는 경찰의 지시에 따라 정차해야 하며, 민방위대피소는 아파트 지하, 지하철역, 지하상가 등 약 2900곳이 지정돼 있다. 시민들은 훈련 안내·행동 요령을 라디오와 안내 문자를 통해 전파받을 예정이다.
민방위 사태 발생 시 골든타임 확보와 긴급차량에 대한 인식·시민 안전의식을 제고하기 위해 소방·응급·구조 등 긴급차량의 길 터주기 훈련도 실시된다. 이 훈련은 자치구별 주요 도로 1개 구간에서 실시되며, 경광등과 사이렌을 켠 긴급차량이 실제 주행하면서 시민들에게 긴급차량 양보 요령을 안내할 계획이다.
민방위훈련은 시민 불편과 부담을 최소화하기 위해 훈련이 진행되는 동안에도 철도, 지하철, 버스, 항공기, 선박 등은 정상 운영하며 의료시설도 정상 진료한다.
김명오 비상기획관은 "안보환경과 현대전 양상이 급변하는 만큼 실제 상황에 대비한 기관별 대응체계를 점검하고 시민들도 행동요령을 숙지하는 것이 중요하다"며 "을지연습과 민방위훈련을 통해 유관기관 간 합동대응 능력을 높이고, 시민들이 비상시 행동요령과 대피소를 미리 확인하는 계기가 되길 바란다"고 전했다.
kh99@newspim.com