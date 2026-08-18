부산서 민주당 신임 지도부 지역 첫 공식 일정…현안 해결 전략 회의

AI 핵심 요약beta
- 민주당 김민석 대표 등 신임 지도부가 19일 부산서 현장 최고위원회를 열었다.
- 가덕신공항 조속 추진과 공공기관 이전 등 부산 현안을 논의했다.
- 이후 봉하마을과 평산마을을 찾아 노무현 전 대통령 묘역 참배와 예방을 한다.
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[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 더불어민주당 신임 지도부가 지역 첫 공식 일정으로 부산을 방문해 현장 최고위원회를 열고 부산 현안 지원 방안을 논의한다.
민주당 부산시당은 김민석 대표를 비롯한 신임 최고위원들이 19일 오전 9시 40분 부산시당 대회의실에서 현장 최고위원회 회의를 개최한다고 18일 밝혔다.
이날 회의에는 최민희, 박선원, 서미화, 이성윤, 한민수 최고위원이 함께 참석하고 박홍배 부산시당 위원장과 지역위원장들도 자리한다.
회의는 해양수도 부산 완성을 위한 가덕신공항 건설의 조속한 추진과 공공기관 이전 등 지역 주요 현안에 대한 중앙당 차원의 지원 방안이 논의된다.
이후 지도부는 오전 11시 20분 김해 봉하마을 고 노무현 대통령 묘역을 참배하고 권양숙 여사를 예방한다.
오후에는 양산 평산마을을 찾아 문재인 전 대통령을 만날 예정이다.
박홍배 부산시당 위원장은 "신임 지도부가 선출된 만큼 해양수도 부산을 위한 지역의 현안 사업들이 더욱 힘 있고 속도감 있게 추진될 수 있도록 중앙당의 전폭적인 지원을 이끌어 낼 것"이라며 "부산 시민들로부터 신뢰받는 민주당이 되도록 총력을 다하겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com