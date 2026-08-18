충북 생활권에 '작은 정원' 3곳 생긴다…국비 7.5억원 확보

AI 핵심 요약beta
- 충북도는 18일 생활밀착형 숲 공모에 3곳이 선정됐다고 밝혔다.
- 청주시 2곳과 진천군 1곳에 국비 7억5000만원 등 15억원을 투입했다.
- 도는 정원 조성으로 열섬 완화와 미세먼지 저감을 기대했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북 도내 생활권 곳곳에 주민들이 가까이에서 이용할 수 있는 소규모 정원이 조성된다.
충북도는 산림청이 주관한 '2027년 생활밀착형 숲 조성 사업' 공모에서 청주시 2곳과 진천군 1곳 등 3곳이 선정돼 국비 7억 5000만 원을 포함한 총 15억 원의 사업비를 확보했다고 18일 밝혔다.
생활밀착형 숲은 국·공유지와 도서관, 역, 공항, 대학 등 주민 이용이 많은 공간에 실외 정원을 조성하는 사업이다.
생활권 녹지를 늘려 쾌적한 환경을 만들고 경관 개선과 자연 학습 기능을 높이는 것이 목적이다.
이번 사업 대상지는 청주시 미래지 농촌테마공원과 율량 경관 이네이블링, 진천군 참숯 힐빙센터 등 3곳이다.
각 대상지에 5억 원씩 투입된다.
청주시 청원구 율량동 2459번지 신흥고 인근 공원인 '율량 경관 이네이블링'은 산림청 시범 사업인 '프로그램 강화형'으로 선정됐다.
진천군 참숯 힐빙센터는 '탄소중립 강화형' 시범 사업지로 조성된다.
생태적 다양성을 체험하고 탄소중립의 가치를 배우고 실천할 수 있는 공간으로 꾸밀 계획이다.
충북도는 생활밀착형 숲이 조성되면 폭염과 도시 열섬 현상을 완화하고 미세먼지와 소음을 줄이는 데도 도움이 될 것으로 기대하고 있다.
최승 문화체육관광국장은 "주민들이 가까운 곳에서 자연을 접하고 이용할 수 있는 생활 정원을 확충하겠다"며 "폭염과 열섬 현상 완화, 미세먼지·소음 저감 등 생활환경 개선에도 도움이 되도록 사업을 추진하겠다"고 말했다.
baek3413@newspim.com