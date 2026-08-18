"전남광주 조례 어긴 정무부시장 인선...원점서 다시 검토해야"

AI 핵심 요약beta
- 진보당 의원들이 18일 정무부시장 인선 재검토를 촉구했다
- 조례와 다른 업무 분야 지명과 의회 소통 부재를 비판했다
- 회의록 비공개와 통합 취지 훼손에 대해 사과를 요구했다
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[무안·광주=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시의회 진보당 소속 의원들이 조례와 다른 업무 분야로 추진된 정무부시장 인선을 비판하며 재검토를 촉구했다.
박형대·강광석·신연순·윤민호·최경미 의원은 18일 전남광주특별시의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "이번 정무부시장 지명은 조례 위반과 의회 소통 부재, 정보공개 거부로 이어진 일방 행정"이라고 주장했다.
의원들은 현행 '행정기구 설치 조례'가 정무부시장 업무를 문화산업과 경제농림 분야로 규정하고 있지만 특별시는 산업·일자리·경제·노동·첨단산업 분야와 시민주권·청년인구정책·보건복지·평등 분야를 각각 담당할 후보자를 지명했다고 지적했다.
이어 "의회가 공모 과정부터 조례와의 불일치 문제를 제기했지만 민형배 시장은 설명이나 이해를 구하지 않은 채 인선을 강행했다"며 "지금까지 사과도 없었다"고 비판했다.
인사위원회와 시민배심원단의 회의록 및 심의 결과 공개 요구가 개인정보 보호를 이유로 받아들여지지 않은 점도 문제 삼았다. 이들은 "시민의 알권리를 외면한 처사"라며 "시민주권을 내세운 행정과 배치된다"고 말했다.
또 농업·임업 등 1차 산업과 제조업의 조화, 도시와 농촌의 균형발전, 전남과 광주의 상생을 고려해 경제농림부시장 직위를 둔 통합 취지가 훼손됐다고 주장했다.
의원들은 "조례에 근거하지 않은 조직개편안이 의회에 제출되면 부결할 수밖에 없다"며 "민 시장은 정무부시장 지명을 원점에서 재검토하고 시민에게 사과하라"고 요구했다.
ej7648@newspim.com