브리타, 정수 필터 안전성 강조…KC 인증 정품 사용 당부

AI 핵심 요약beta
- 브리타가 18일 정품 정수기 필터 사용을 권장했다.
- 막스트라 프로 필터는 KC 인증과 성능 검증을 받았다.
- 교체 알림과 A/S는 정품 필터 기준으로 지원했다.
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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 브리타가 정수기 필터의 안전성 검증 중요성을 알리고 정품 필터 사용을 권장한다고 18일 밝혔다. 최근 정수기 선택지가 다양해지면서 물을 거르는 핵심 부품인 필터의 안전성에 대한 관심이 커지고 있다.
브리타는 과불화화합물 등 불순물 제거에 충실한 '퓨어 퍼포먼스'와 석회질 제거에 특화된 '라임스케일 엑스퍼트'로 구성된 막스트라 프로 필터를 선보이고 있다. 브리타 전 제품에 사용 가능한 이 필터는 국내 KC 마크 인증을 획득했다. 한국환경수도연구원을 통해 잔류염소 및 중금속(납, 구리 등) 제거 성능을 인정받았다.
막스트라 프로 필터는 0. 03mm의 초미세 입자까지 걸러내는 4단계 정수 시스템을 갖췄다. 브리타 정수기 본체에 맞춤 설계돼 기기와 필터 사이의 틈으로 원수가 새는 현상을 방지한다. 환경호르몬 비스페놀 A가 검출되지 않는 BPA FREE 재질로 제작됐으며, 독일 기술검사협회(TÜV SÜD)의 유럽 기준 식품 접촉 재질 규정을 통과했다.
정수기에 탑재된 교체 알림 기능은 정품 필터와 상호 작용으로 작동한다. 테라사이클을 통한 폐필터 재활용과 2년 무상 보증을 포함한 고객 A/S도 정품 필터 기준으로 지원된다.
브리타 코리아 최선영 상무는 "물은 개인의 건강과 직결되는 필수 요소인 만큼, 필터의 안전성과 정수 성능을 객관적으로 검증받았는지 확인하는 것이 매우 중요하다"라며, "60년간 축적된 브리타의 독일 정수 기술력과 철저한 품질 관리를 거친 정품 필터를 통해 깨끗하고 맛있는 물을 안심하고 즐기시길 바란다"라고 말했다.
브리타 정품 막스트라 프로 필터는 네이버 브리타 공식몰, 카카오톡 선물하기, 쿠팡, 전국 대형마트 등 브리타 공식 판매처에서 구매할 수 있다.
whitss@newspim.com