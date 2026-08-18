코레일 손잡고 노숙인 일자리 확대…대전시, 복지부 평가 2년 연속 '우수'

AI 핵심 요약beta
- 대전시가 18일 노숙인 자립 지원으로 우수 지자체에 선정됐다.
- 코레일 등과 협력해 4억3800만원으로 일자리를 마련했다.
- 현장·의료·주거·복지 연계로 자립과 복귀를 지원했다.
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[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전시가 코레일 등 외부 기관과 손잡고 노숙인에게 일자리를 제공한 자립 지원 사업을 앞세워 보건복지부 노숙인 정책 평가에서 2년 연속 우수 지자체로 선정됐다.
대전시는 보건복지부의 '노숙인 등 정책추진 평가'에서 전국 17개 시도 가운데 우수 지자체로 뽑혀 장관 표창을 받는다고 18일 밝혔다.
특히 코레일과 한국자활복지개발원 등 외부 기관과 연계해 4억3800만원의 예산을 확보하고 노숙인 일자리를 마련한 점이 우수사례로 평가됐다.
시는 이를 통해 대전역 환경정비와 스마트팜 버섯재배, 노숙 경험자가 직접 참여하는 거리 상담 사업 등 다양한 일자리를 운영했다. 단순 보호에 그치지 않고 근로 기회를 제공해 경제적 자립과 지역사회 복귀로 이어지도록 한 것이 특징이다.
노숙인 지원 체계도 거리 현장 대응부터 의료·주거·복지서비스까지 연계했다. 거리 노숙인의 위기 상황에 대응하는 현장 지원을 강화하고 의료 접근성과 감염병 대응 체계를 마련했다.
공공임대주택을 활용한 주거 지원과 복지서비스를 함께 제공하고 지역사회에 정착할 수 있도록 후속 지원도 연계했다.
보건복지부 평가는 거리 현장 지원과 의료·주거 지원, 복지서비스, 기반시설 구축 등 5개 영역 11개 과제를 대상으로 진행됐다.
이길주 대전시 복지국장은 "노숙인의 자립을 위해서는 현장 지원부터 의료, 주거, 일자리까지 연결되는 지원체계가 필요하다"며 "민·관 협력과 외부 기관 연계를 확대해 지역사회에 안정적으로 정착할 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.
nn0416@newspim.com