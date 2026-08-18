전남광주 서구, '세큰대' 구축…평생학습도시 인증 2028년까지 유지

AI 핵심 요약beta
- 광주 서구가 18일 평생학습도시 평가인증을 통과했다
- 서구는 세큰대 중심으로 생활권 학습망을 확대했다
- 장애인 등 소외계층 학습권 강화에 나설 계획이다
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[무안·광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 전남광주통합특별시 서구는 평생학습 브랜드인 '세상에서 가장 큰 대학(세큰대)'을 중심으로 주민 생활권을 배움의 공간으로 전환하며 평생학습도시로 변화하고 있다
18일 서구에 따르면 올해 교육부 주관 평생학습도시 평가인증에 통과해 2028년까지 해당 자격을 유지할 예정이다.
서구는 2015년 최초 평생학습도시로 선정된 이후, 주민의 학습 참여를 증진하고 평생교육 기반을 지속적으로 확장해왔다. 이번 평가에서는 자격 유지 중심의 기존 평가에서 벗어나, 평생학습도시의 노력과 성과를 질적으로 평가해 인증하는 방식으로 전환됐다.
서구는 대학이 없는 지역 특성을 활용해 '세큰대'라는 차별화된 평생학습 모델을 구축하고 있다. '서구 전체가 곧 하나의 대학'이라는 비전을 바탕으로 특정 시설이나 프로그램에 국한되지 않고 도시 전체를 배움터로 만드는 것이 핵심이다.
주민들은 가까운 곳에서 배울 수 있는 생활권 중심의 학습 기반이 마련됐다. 서구는 평생학습 본부와 함께 18개의 동캠퍼스, 50개의 5분 거리 학습놀이터를 운영하여 주민들이 일상 속에서 쉽게 학습할 수 있도록 했다.
서구는 주민 수요에 맞춘 맞춤형 프로그램도 강화했다. 주민이 원하는 장소와 시간에 강사가 찾아가는 '특급배송 배달강좌 런투유'를 운영하고 있으며 주민이 직접 배우고 가르치는 학습동아리 형태로 참여를 유도하고 있다.
개인의 배움을 지역사회와 연결하는 선순환 구조도 구축되었다. 서구는 마을 활동 전문지원가와 다문화 외국어 강사 등을 양성해, 주민이 배운 지식과 역량을 지역사회에 나누도록 지원하고 있다.
이러한 성과를 인정받아, 서구는 2024년 2월 광주 최초로 유네스코 글로벌학습도시네트워크(GNLC) 회원도시에 선정되며 국제적으로 평생학습 역량을 인정받을 예정이다.
서구는 향후 생활권 중심의 학습 기반을 더욱 확장하고 장애인 등 평생교육의 소외계층 학습권을 강화할 계획이다. 다양한 주체와 협력하여 주민 누구나 배우고 성장하며 배움이 지역의 변화로 이어지는 학습 생태계를 발전시킬 방침이다.
김이강 서구청장은 "2015년 평생학습도시 선정 이후 10년간 주민과 함께 배움의 기반을 만들어왔다"며 "대학이 없는 상황을 한계로 보지 않고 서구 전체를 하나의 대학으로 만든 차별화된 모델을 더욱 발전시켜 지역의 변화로 이어지는 평생학습 생태계를 만들어가겠다"고 말했다.
bless4ya@newspim.com