LG与英伟达AI联盟进入商业化阶段 LG电子迎来新增长机遇

纽斯频通讯社首尔8月18日电 随着韩国LG集团与英伟达的合作进入商业化阶段，LG旗下机器人、AI数据中心、汽车电子等业务有望迎来新的发展机遇。其中，LG电子凭借在机器人、AI数据中心散热及汽车电子等领域的布局，被业内视为此次合作的主要受益者。

图为8日上午，韩国LG会长具光谟（左）与英伟达首席执行官黄仁勋在汝矣岛LG双子塔举行会谈后回答记者提问。【图片=纽斯频通讯社】

据财界消息，LG集团与英伟达当地时间13日签署战略合作协议，双方将在机器人、AI工厂、自动驾驶等"物理AI（Physical AI）"领域深化合作。

分析认为，LG集团正推动整合旗下LG电子、LG Innotek、LG新能源和LG Uplus等企业资源，加快构建面向企业客户的"One LG"综合解决方案。

市场研究机构摩根士丹利日前发布报告认为，LG电子在机器人、AI数据中心散热及汽车电子等多个领域具备较强商业化能力，是LG集团旗下最值得关注的受益企业。

除机器人业务外，AI数据中心建设也被视为LG集团新的增长方向。按照规划，LG集团将于2027年上半年建设基于英伟达Vera Rubin平台的AI工厂示范项目，并计划于2028年上半年在韩国忠清南道天安市建设规模达80兆瓦（MW）的AI工厂。LG电子希望借助相关项目验证其数据中心散热技术，为未来向全球大型科技企业提供数据中心散热解决方案积累示范案例。

与此同时，LG集团旗下其他企业也将在合作中承担不同角色。LG Innotek负责机器人及自动驾驶所需的传感器技术；LG CNS负责AI工厂设计、建设、运营及机器人数据平台建设；LG新能源为机器人及AI工厂提供电池和能源基础设施；LG Uplus则负责AI工厂数据中心、网络运营以及机器人5G和物联网（IoT）通信支持。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社