전남광주, 고독사 위험자 2708명 발굴…노년층 비율 49.5%

AI 핵심 요약beta
- 전남광주특별시가 18일 고독사 위험자 2708명을 발굴했다
- 이번 조사는 1인 가구 3만9000여명을 대상으로 진행했다
- 노년층이 49.5%로 가장 많았고 저위험군이 83.3%였다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[무안·광주=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주특별시는 지난 7월까지 진행된 '고독사 위험자 발굴 기획조사'에서 고독사 위험자 2708명을 발굴했다고 18일 밝혔다.
이번 조사는 22개 시군의 1인 가구 3만 9000여 명을 대상으로 하였으며 조사 결과 노년층이 1341명(49.5%)으로 가장 많았고 중장년층은 1217명(45%), 청년층은 150명(5.5%)으로 나타났다.
위험 수준에 따른 분류에서는 저위험군이 2257명(83.3%)으로 대부분을 차지했으며 중위험군은 418명(15.4%), 고위험군은 33명(1.2%)으로 조사됐다.
이번 기획조사는 고독사와 연관성이 높은 위기정보 27종 중 1개 이상이 확인된 1인 가구를 대상으로 실시됐으며 지역 인적 안전망이 판단 기준을 통해 위험 여부를 평가했다. 위기정보가 3종 이상 중복된 가구는 직접 방문하여 생활 실태를 살펴봤다.
발굴된 위험자에게는 생애주기와 위험 정도를 고려한 복지서비스가 연계되며 노년층은 돌봄 연계와 안전 확인, 중장년층은 관계 개선과 경제적 자립, 청년층은 마음 회복 지원을 받게 된다.
정광선 전남광주통합특별시 보건복지본부장은 "고독사 위험자는 조기에 발견하여 필요한 서비스를 제공하는 것이 중요하다"며 "생애주기별 맞춤형 서비스 연계를 통해 고독사가 발생하지 않도록 주의할 것"이라고 말했다.
ej7648@newspim.com