LGU+, 메르세데스-벤츠 신형 S-클래스에 실시간 TV 탑재

AI 핵심 요약beta
- LG유플러스가 18일 벤츠와 신형 S클래스에 라이브 TV+를 탑재했다.
- 라이브 TV+는 28개 채널을 별도 인증 없이 차량에서 시청 가능하다.
- LG유플러스는 신형 전기 GLC 등으로 적용 차종을 확대할 예정이다.
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= LG유플러스가 메르세데스-벤츠 코리아와 손잡고 신형 S-클래스에 자체 개발한 실시간 영상 채널 서비스 '라이브 TV+'를 탑재한다고 18일 밝혔다. LG유플러스는 이번 협력을 통해 메르세데스-벤츠의 정식 소프트웨어 벤더로 등록됐다.
라이브 TV+는 차량 내에서 뉴스, 골프, 음악, 예능, 키즈 등 28개 방송채널을 시청할 수 있다. 별도의 계정 인증 없이 원하는 채널을 바로 이용할 수 있으며 DMB 방식이 아닌 차량용 무선 통신 기반으로 콘텐츠를 전송해 지하주차장이나 터널 같은 전파가 약한 구간에서도 끊김 없이 시청 가능하다.
운전석과 동승석 등 차량 내 여러 디스플레이에서 각각 독립적인 시청이 가능해 탑승자 모두가 원하는 채널을 자유롭게 즐길 수 있다. 메르세데스-벤츠 전용 브랜드 채널도 별도로 마련돼 신차 소개와 캠페인 영상 등 콘텐츠를 제공한다.
LG유플러스는 커넥티드카 개발 경험과 IPTV·모바일TV 운영 경험을 바탕으로 메르세데스-벤츠 차량 환경에 최적화된 사용자 인터페이스를 개발했다.
시선 분산을 줄인 화면 구성과 빠른 채널 탐색, 주·정차 상태 전환에 따른 자연스러운 화면 전환 기능을 구현했으며 차량용 인포테인먼트 시스템인 MBUX의 고유 특성은 유지하면서 실시간 콘텐츠 이용 편의성을 높였다.
LG유플러스는 토요타, KGM, 현대·기아 등 다양한 완성차 브랜드에 차량용 인포테인먼트 서비스를 제공해온 경험을 보유하고 있다.
이번 협력은 신형 S-클래스를 시작으로 메르세데스-벤츠의 신형 전기 GLC 등 신규 차종으로 라이브 TV+ 적용을 확대할 예정이다.
배준형 LG유플러스 모빌리티사업TF 리드는 "이번 서비스는 LG유플러스의 미디어 운영 역량을 메르세데스-벤츠의 차량 환경에 맞게 구현한 결과"라며 "앞으로도 글로벌 완성차 업체와의 협력을 지속 넓혀가며 고객이 차량 안에서 더 편리하고 차별화된 미디어 경험을 누릴 수 있도록 서비스를 고도화해 나가겠다"고 말했다.
origin@newspim.com