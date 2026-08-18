청주시, 지역상권 육성사업 4건 선정…국비 81억원 확보

AI 핵심 요약beta
- 청주시가 18일 중기부 지역상권 육성사업에 선정됐다.
- 국비 81억7000만원 확보해 4개 사업을 추진했다.
- 소나무길·성안길·운리단길·육거리시장 활성화에 나섰다.
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[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 청주시가 중소벤처기업부의 지역상권 육성사업에 잇따라 선정되며 국비 81억7000만원을 확보했다.
시는 올해 ▲자율상권구역 ▲로컬테마상권 ▲유망골목상권 ▲백년시장 등 4개 사업에 선정돼 총 165억원 규모의 상권 활성화 사업을 추진한다고 18일 밝혔다.
청주소나무길 일원 자율상권구역에는 원도심 중심상권 회복을 위한 골목 문화공간과 테마거리를 조성하고 특화축제와 상인 역량강화 교육 등을 진행한다.
성안길상점가는 로컬테마상권 사업을 통해 '로컬 디저트 플랫폼'으로 육성한다.
직지와 성안을 모티브로 한 시그니처 메뉴를 개발하고 공실 상가를 활용한 디저트 창업 스튜디오를 조성한다.
앵커스토어와 로컬푸드 연계 상품을 육성하고 글로벌 디저트 페스타도 개최할 계획이다.
운리단길은 유망골목상권 사업을 통해 직지 기록문화와 공방을 결합한 골목 브랜드를 구축한다.
체류형 콘텐츠와 로컬창업 생태계, 인플루언서 협업 마케팅 등을 추진한다.
육거리종합시장에는 백년시장 사업을 적용해 통합브랜드와 6개 테마거리를 조성한다.
공동 유니폼·포장재와 관광상품을 개발하고 야시장 먹거리 경연, 대표 먹거리 발굴, 어린이 장보기 체험 등을 운영한다. 입구 환경정비와 야간경관, 역사·문화 테마거리 등 기반시설도 확충한다.
시 관계자는 "지역의 역사·문화 자원을 청년 창업과 K-디저트 콘텐츠 등과 결합해 특화상권으로 육성하겠다"며 "상인회와 상권기획자와 협력해 사업 효과가 실질적인 상권 활성화로 이어지도록 하겠다"고 말했다.
baek3413@newspim.com