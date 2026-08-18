'튜넥스, '블루 모드' 콘셉트 포토 공개…한층 강렬해진 비주얼

AI 핵심 요약beta
- 튜넥스가 18일 미니 2집 블루 모드 첫 콘셉트 포토를 공개했다.
- 엑스 모드에서 한층 강렬한 비주얼과 메시지를 담았다.
- 블루 모드는 내달 2일 4곡을 실어 발매된다.
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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 튜넥스가 두 번째 미니앨범 '블루 모드(BLUE MODE)'의 첫 번째 콘셉트 포토를 공개하며 컴백 열기를 끌어올렸다.
튜넥스는 18일 0시 공식 SNS를 통해 미니 2집 '블루 모드'의 '엑스 모드(X MODE)' 콘셉트 포토를 공개했다.
이번 콘셉트 포토는 '엑스 모드', '비 모드(B MODE)', '인디비주얼 모드(INDIVIDUAL MODE)', '티 모드(T MODE)' 등 총 네 가지 버전으로 구성된다. 가장 먼저 베일을 벗은 '엑스 모드'에서 튜넥스는 데뷔 당시보다 한층 업그레이드된 비주얼과 강렬한 분위기를 선보였다.
메탈릭한 소품을 활용한 공간 속 튜넥스 멤버들은 시크하면서도 세련된 매력을 발산했다. 특히 하나의 점으로 존재하던 멤버들이 선으로 확장되며 서로 연결되는 과정을 표현해 '블루 모드'가 담고 있는 메시지를 시각적으로 풀어냈다.
'블루 모드'는 튜넥스가 데뷔 약 6개월 만에 선보이는 첫 컴백 앨범이다. 동명의 타이틀곡을 비롯해 '싱크 업(SYNC UP)', '앤서(ANSWER)', '오버 엑스(OVER X)' 등 총 4곡이 수록되며 다양한 장르를 아우르는 음악적 역량을 선보일 예정이다. 동규, 인후, 타이라, 제온, 시환은 수록곡 작사에도 적극 참여했다.
첫 콘셉트 포토 공개로 컴백 기대감을 높인 튜넥스의 미니 2집 '블루 모드'는 내달 2일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.
moonddo00@newspim.com