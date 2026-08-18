'타짜' 시리즈 마지막 편 '벨제붑의 노래', 9월 23일 개봉

AI 핵심 요약beta
- 영화 타짜: 벨제붑의 노래가 9월 23일 개봉한다고 18일 밝혔다.
- 장태영과 박태영이 글로벌 도박판에서 복수의 승부를 벌인다.
- 타짜 시리즈 20주년 마지막 작품으로 원작의 벨제붑 편을 담았다.
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시리즈 20주년 피날레…최국희 감독 연출
[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 영화 '타짜: 벨제붑의 노래'가 오는 9월 23일 개봉한다고 18일 밝혔다.
'타짜: 벨제붑의 노래'는 온라인 카지노 사업으로 성공을 거둔 장태영(변요한)과 그의 모든 것을 빼앗은 동명의 절친 박태영(노재원)이 글로벌 도박판에서 다시 만나 복수의 승부를 벌이는 범죄 영화다.
허영만 작가의 원작 만화를 영화화한 '타짜' 시리즈가 20주년을 맞아 선보이는 마지막 작품이다. 전작들과 달리 두 친구의 관계를 중심으로 이야기를 풀어간다.
허 작가는 영화화가 확정된 뒤 최국희 감독과 만난 자리에서 원작 '타짜' 시리즈 가운데 '벨제붑의 노래' 편에 대한 애정을 드러낸 것으로 전해졌다.
최 감독은 당시 만남을 떠올리며 "이렇게 좋은 만화가 왜 제작이 안 되고 있지라고 반문하셨던 게 기억에 남는다"며 "그래서 더 잘 만들어야겠다는 생각을 했다"고 말했다.
작품의 부제인 '벨제붑의 노래'는 원작 만화에서 가져왔다. 영화에서는 두 악마가 모든 것을 걸고 도박을 벌이고, 패배한 벨제붑이 똥파리로 변했다는 이야기가 등장한다.
노재원은 "두 악마가 서로의 모든 것을 걸고 도박을 했고 진 벨제붑이 똥파리로 변했다는 이야기를 박태영이 들려주며 영화가 진행된다"고 설명했다.
'타짜: 벨제붑의 노래'는 오는 9월 23일 극장에서 개봉한다.
taeyi427@newspim.com