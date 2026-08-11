롯데시네마·교보문고 맞손…극장에서 인문·문화 강연 즐긴다

AI 핵심 요약beta
- 롯데시네마가 11일 교보문고와 문화프로그램을 선보였다.
- 도서 강연 보라와 시네마틱 클래스 등을 극장에서 연다.
- 대형 스크린 활용해 인문·예술 콘텐츠를 확대했다.
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극장 스크린 활용한 문화 콘텐츠 확대
[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 롯데시네마가 교보문고와 손잡고 극장 공간을 활용한 문화 프로그램을 선보인다고 11일 밝혔다.
이번 협업은 독서와 글을 즐기는 이른바 '텍스트힙' 문화가 확산하는 가운데 극장을 영화 관람뿐 아니라 인문·문화 콘텐츠를 경험할 수 있는 공간으로 활용하기 위해 마련됐다.
먼저 교보문고의 도서 강연 커뮤니티 '보라(VORA)' 프로그램을 롯데시네마에서 진행한다. 오는 9월 9일 김미경 강사의 강연을 시작으로 11월에는 송길영 작가의 강연이 예정돼 있다. 극장의 대형 스크린과 음향 시스템을 강연에 활용한다.
교보문고의 '시네마틱 클래스'도 롯데시네마에서 진행된다. '심용환의 신화의 역사: 오디세이에서 중국 신화까지, 인간은 왜 신화를 만들었나' 시리즈는 지난 8일 첫 강연을 시작했으며 오는 9월 16일까지 이어진다.
해당 프로그램은 크리스토퍼 놀란 감독의 영화 '오디세이' 상영과 역사 강연을 연계한 프로그램이다. 첫 강연은 전석 매진됐다.
이서준 도슨트의 '만찬처럼 즐기는 프랑스 이야기'도 마련됐다. 프랑스의 역사와 예술, 여행을 코스 요리에 빗대어 소개하는 프로그램으로 11일부터 총 3회 진행된다. 첫 강연에서는 프랑스를 대표하는 증류주를 시음하는 프로그램도 진행된다.
유럽 미술관을 주제로 한 강연도 열린다. 오는 9월 5일에는 채수한 도슨트의 '씨네뮤지엄: 바티칸 박물관', 같은 달 19일에는 백인필 도슨트의 '씨네뮤지엄: 프라도 미술관'이 진행된다. 대형 스크린을 활용해 각 미술관과 주요 작품을 소개할 예정이다.
롯데시네마와 교보문고는 향후 예술 분야 전문가들이 참여하는 프로그램 등 극장 공간을 활용한 문화 콘텐츠를 확대할 계획이다.
롯데시네마 관계자는 "교보문고와의 협업은 텍스트 기반의 지식 콘텐츠와 극장 공간을 결합해 고객들에게 새로운 경험을 제공하기 위한 것"이라며 "앞으로도 극장 공간을 활용한 다양한 문화 프로젝트를 확대해 나가겠다"고 말했다.
taeyi427@newspim.com