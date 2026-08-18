장재현 감독 신작 '뱀피르', 유아인·이성민·이준혁 캐스팅…이달 촬영 돌입

AI 핵심 요약beta
- 영화 뱀피르가 주요 캐스팅을 확정하고 이달 촬영에 들어간다.
- 장재현 감독 신작으로 유아인·이성민·이준혁 등이 출연한다.
- 청부업자와 성직자, 이교도 얽힌 미스터리 오컬트물이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
도이·윤경호·최현욱 합류…2028년 극장 개봉
[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 영화 '뱀피르'가 주요 캐스팅을 확정하고 이달 촬영에 들어간다고 18일 밝혔다.
'뱀피르'는 신원 미상의 청부업자가 성직자의 의뢰를 받아 정체를 알 수 없는 이교도 집단을 추격하면서 벌어지는 사건을 그린 미스터리 오컬트 영화다. '파묘', '사바하', '검은 사제들'을 연출한 장재현 감독의 신작이다.
최근 진행된 대본 리딩에는 장 감독을 비롯해 유아인, 이성민, 이준혁, 도이, 윤경호, 최현욱 등 주요 배우들이 참석했다.
유아인은 이교도 집단을 추적하는 청부업자를 연기한다. 어떤 상황에서도 쉽게 동요하지 않는 인물로, 정체불명의 존재들과 마주하면서 변화를 겪게 된다.
이성민은 자신의 신념을 위해 금기를 깨는 성직자 역을 맡는다. 자신이 내린 선택을 둘러싸고 책임감과 죄책감 사이에서 갈등하는 인물을 그린다.
이준혁은 영생을 원하는 이교도로 변신한다. 신예 도이는 베일에 싸인 소녀 역을 맡았다. 오디션을 거쳐 이번 작품에 합류했다.
윤경호는 이교도와 동행하게 되는 밀수 브로커로 출연한다. 최현욱은 의문의 목적을 가진 미군 소위 역을 맡아 극에 합류한다.
'뱀피르'는 이달 본격적인 촬영을 시작하며 오는 2028년 극장 개봉할 예정이다.
taeyi427@newspim.com