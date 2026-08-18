부산시, '2026 월드 스마트시티 엑스포' 내달 개최…아시아 최대 규모

AI 핵심 요약beta
- 부산시가 다음달 9일 WSCE를 벡스코서 개최했다
- AI·ICT 전시와 국제콘퍼런스로 미래도시 협력을 논의했다
- 부산 스마트오션관서 해양도시 비전과 기술을 선보였다
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스마트도시 비전과 기업 기회 확대
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 인공지능(AI)과 디지털 기술을 접목한 미래도시 정책과 산업 동향을 공유하는 아시아 최대 규모의 스마트시티 국제행사가 부산에서 열린다.
부산시는 국토교통부, 과학기술정보통신부와 공동으로 다음달 9일부터 11일까지 사흘간 벡스코에서 '2026 월드 스마트시티 엑스포(WSCE)'를 개최한다고 18일 밝혔다.
'Beyond Smart City, Into AI City'를 슬로건으로 내건 이번 엑스포는 국내외 정부와 도시, 기업, 기관, 전문가 등이 참여해 스마트시티 정책과 첨단기술을 공유하고 협력사업을 발굴하는 자리다.
부산시는 지난해 지방자치단체로는 처음으로 WSCE를 부산에 유치한 데 이어 올해 주최기관으로 참여한다. 행사 기간에는 AI·정보통신기술(ICT) 분야 전시회인 'K-ICT WEEK in BUSAN'도 함께 열려 관련 산업 간 연계와 기업 교류가 이뤄질 예정이다.
행사장에는 부산 스마트오션관과 K-AI시티관, 스마트 빌드&그린 라운지 등 특별관이 설치된다. 스마트도시부산관을 비롯해 대한항공·KT·네이버클라우드 등 대기업관과 해외 전시관도 운영된다.
기업의 판로 개척을 위한 오픈이노베이션, 바이어 상담회, 기업설명회 등 비즈니스 프로그램도 마련된다. 'Urban AI Summit'을 비롯한 국제 콘퍼런스에서는 AI 도시와 미래도시 기술을 주제로 산·학·연·관 전문가들이 논의를 이어간다.
시민을 위한 프로그램도 진행된다. 유튜브 채널 '안될과학'과 카이스트 출신 AI 연구원 허성범이 참여하는 토크콘서트를 통해 스마트시티와 AI 기술을 알기 쉽게 소개한다. 부산시는 해양·항만도시의 특성에 AI, 디지털트윈, 자율운항, 로봇 등 첨단기술을 접목한 부산 스마트오션관을 통해 미래 해양도시 모델을 제시한다.
스마트오션관에서는 북극항로와 스마트항만·물류, 자율운항·해양모빌리티, AI·데이터 기반 도시관리, 디지털트윈, 친환경·스마트 해양산업 등 부산의 주요 정책과 기술을 소개한다. 해양·항만과 첨단기술의 결합이 도시와 산업, 시민 생활에 미치는 변화도 선보인다.
WSCE는 누구나 참관할 수 있다. 사전등록은 다음달 7일까지 WSCE 사무국 누리집에서 할 수 있으며 행사 기간 현장 등록도 가능하다.
전재수 시장은 "이번 행사가 스마트 선도도시 부산의 역량을 국내외에 알리는 계기가 되길 바란다"며 "기업에는 새로운 시장과 사업 기회를 찾는 자리가 되고, 시민에게는 스마트시티 기술이 미래 도시의 삶을 어떻게 바꾸는지 체감하는 기회가 되길 기대한다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com