[프로야구] 김서현·정우주, 18일 1군 둥지로...독수리, 날아오를까

AI 핵심 요약beta
- 한화가 17일 강재민·김종수를 말소하고 김서현·정우주를 올렸다.
- 김서현과 정우주는 퓨처스리그 3경기 연속 무실점으로 기대를 받았다.
- 한화는 3연패와 6위 추락 속 남은 40경기 반등을 노렸다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 최근 3연패에 빠지며 6위로 떨어진 한화 이글스가 엔트리 대개편을 단행하며 분위기 반전에 나섰다.
한화는 월요일 휴식일인 17일 우완 불펜 강재민과 김종수, 내야수 정은원을 1군 엔트리에서 말소했다. 대신 지난 시즌 핵심 불펜으로 활약했던 강속구 투수 김서현과 정우주를 오는 18일 대전 KIA 타이거즈전에서 맞춰 1군으로 호출한다.
김경문 한화 감독은 최근 대구 삼성 라이온즈전을 앞두고 "김서현과 정우주가 18일 1군에 합류한다"며 "오자마자 필승조를 맡기지는 않겠지만 제 역할을 해준다면 팀 연승에 도움이 될 것"이라고 기대를 드러냈다. 제구 난조로 2군으로 내려갔던 김서현은 최근 퓨처스리그 3경기 연속 1이닝 무실점을 기록하며 구위를 회복했다. 어깨 통증을 털어낸 정우주 역시 최근 퓨처스리그 3경기 연속 1이닝 무실점으로 합격점을 받았다.
반면 군 복무를 마치고 돌아온 정은원은 12경기 타율 0.133으로 부진한 끝에 다시 2군행 통보를 받았다. 불펜 재조정을 위해 강재민과 김종수도 2군으로 내려갔다. 지난 시즌 한국시리즈에 진출했으나 올 시즌 48승 53패 3무(승률 0.475)로 5위 두산 베어스에 6경기 차 뒤져있는 한화는 남은 40경기에서 승부수를 던지겠다는 계산이다.
9위 SSG 랜더스는 내야수 김민준, 대체 외국인 타자 블라이 마드리스, 투수 토머스 해치를 말소했다. SSG는 왼쪽 어깨 부상에서 회복 중인 기예르모 에레디아의 복귀를 위해 마드리스와 결별했다. 최하위 키움 히어로즈도 투수 김성민, 김윤하와 함께 왼쪽 내전근 미세 손상 진단을 받은 외야수 임병욱을 1군에서 제외했다.
psoq1337@newspim.com