안산시, 유럽 해양치유 벤치마킹..."대부도에 거점 모델 만든다"

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독일 우제돔·프랑스 현지 해양치유 운영체계 및 프로그램 심층 분석

독일 메디컬 웰니스협회·생말로 센터와 교류협력 의향서 체결

갯벌 등 대부도 해양자원 접목 '안산형 해양치유 모델' 구체화

[안산=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 안산시는 독일과 프랑스의 해양치유 선진기관을 방문해 현지 운영체계를 살피고 국제 교류협력 기반을 구축하는 등 7일간의 유럽 해양치유 정책 벤치마킹 일정을 마무리했다고 17일 밝혔다.

안산시 대표단이 어린이 치유의 숲에서 해양치유센터장의 설명을 듣고 있다. [사진=안산시]

시에 따르면 이번 출장에는 이민근 안산시장과 안산시의회 문화복지위원회 이진분 위원장, 백승희 부위원장 등이 함께해 대부도 해양치유 정책의 발전 방향과 국제 교류협력 가능성을 모색했다.

시는 이번 방문을 통해 단순한 시설 조성을 넘어 해양자원을 활용한 치유 프로그램, 전문인력, 관광·숙박, 건강관리 서비스를 유기적으로 연계하는 것이 해양치유시설의 경쟁력을 좌우한다는 점을 확인했다.

안산시 대표단이 해양치유센터에서 해양치유과정을 체험하고 있다. [사진=안산시]

독일 우제돔에서는 해양치유센터와 치유의 숲, 해양치유 재활병원 등을 찾아 자연환경과 해양자원을 건강관리 및 재활에 연계하는 운영체계를 살펴봤다. 어린이와 가족부터 재활이 필요한 이용자까지 대상별로 프로그램을 세분화하고 전문인력을 기반으로 의료·재활 서비스를 연계하는 방식을 확인했다.

이어 독일 메디컬 웰니스협회와 '해양치유 및 의료 기반 건강관리 분야 교류협력 의향서'를 체결하고 센터 운영, 프로그램 개발, 전문인력 양성 등을 위한 지속적인 교류 기반을 마련했다.

안산시 대표단이 어린이 치유의 숲에서 체험을 마친 후 기념촬영을 하고있다. [사진=안산시]

프랑스 생말로 해양치유센터에서는 대서양 해수와 해조류, 해양기후를 활용한 치유요법과 체류형 건강관리 운영 사례를 점검했다. 해수의 수압과 수류를 활용한 프로그램과 이용 동선 등을 살펴보고 생말로 센터와도 교류협력 의향서를 체결해 인적 교류와 프로그램 개발 등 실질적인 협력 기반을 다졌다.

안산시는 해외 우수 사례를 대부도의 갯벌과 바다 등 풍부한 해양·관광자원에 접목해 안산만의 차별화된 해양치유 모델을 구축한다는 방침이다.

독일 우제돔 해양치유센터에서 간담회가 진행되고 있다. [사진=안산시]

향후 ▲대상별 치유 프로그램 개발 ▲전문인력 확보 및 양성▲건강관리·재활 연계▲관광·숙박 등 체류형 프로그램 연계▲국내외 전문기관과 교류협력 체계 구축 등을 해양치유센터 조성 전략계획에 구체적으로 반영할 계획이다.

이민근 시장은 "좋은 시설을 만드는 것만큼 프로그램을 채울 전문인력과 이용자가 다시 찾고 싶은 서비스가 중요하다"며 "독일의 치유·재활 연계 모델과 프랑스의 체류형 운영 경험을 대부도에 접목해 수도권을 대표하는 해양치유·관광 거점으로 육성하겠다"고 말했다.

이민근 안산시장이 카린 귀하르 생말로 해양치유센터장과 교류의향서를 체결하고 기념촬영을 하고있다. [사진=안산시]

1141world@newspim.com