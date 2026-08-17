클래식부산, 정명훈 지휘 '오텔로' 공연…부산콘서트홀 개관 1주년 기념

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젤리코 루치치 등 국내외 성악가 출연

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 사랑과 질투, 의심과 배신을 다룬 베르디의 오페라 '오텔로'가 세계 정상급 성악가들과 함께 부산콘서트홀 무대에 오른다.

클래식부산은 부산콘서트홀 개관 1주년을 기념해 오는 10월 10일과 11일 오후 5시 콘서트오페라 '오텔로'를 공연한다고 17일 밝혔다.

콘서트오페라 오텔로 포스터[사진=클래식부산] 2026.08.17

이번 공연은 클래식부산이 직접 기획·제작하는 오페라 프로젝트로, 정명훈 클래식부산 예술감독이 지휘를 맡는다. 아시아필하모닉오케스트라와 국내외 성악가, 지역 예술단체가 무대에 참여한다.

'오텔로'는 주세페 베르디가 윌리엄 셰익스피어의 비극을 바탕으로 작곡한 작품이다. 1887년 2월 5일 이탈리아 밀라노 라 스칼라 극장에서 초연됐으며, 베르디 후기 오페라를 대표하는 작품으로 평가받는다.

주인공 오텔로 역에는 미국 출신 테너 그레고리 쿤데가 출연한다. 쿤데는 빈 국립오페라, 런던 로열오페라하우스, 파리국립오페라 등 세계 주요 오페라 무대에서 활동해 온 성악가다.

이아고 역은 세르비아 출신 바리톤 젤리코 루치치가 맡는다. 루치치는 메트로폴리탄 오페라와 라 스칼라 등에서 활동했으며 데스데모나 역에는 독일 도르트문트 극장 전속가수로 활동한 소프라노 손지혜가 출연한다.

메조소프라노 사비나 김, 베이스 바리톤 이준오, 테너 황준호·김재일, 베이스 김철준 등도 함께 무대에 오른다. 클래식부산합창단과 노이오페라코러스, 해운대구립소년소녀합창단 등 지역 예술단체도 공연에 참여한다.

콘서트오페라는 무대 장치와 연출을 줄이고 오케스트라 연주와 성악을 중심으로 오페라를 선보이는 형식이다. 클래식부산은 이번 공연을 통해 작품의 음악적 구성과 성악가들의 표현을 가까이에서 전달할 계획이다.

클래식부산은 그동안 '피델리오'와 '카르멘', HELLO오페라 시리즈, 부산오페라하우스 야외오페라 등을 기획·제작해 왔다. 이번 공연을 통해 자체 오페라 제작 경험을 확대하고, 2027년 부산오페라하우스 개관을 앞두고 지역 제작 기반을 강화한다는 방침이다.

박민정 클래식부산 대표는 "세계적인 성악가들과 정명훈 예술감독의 지휘로 베르디의 '오텔로'를 부산 시민에게 선보이게 됐다"며 "국내외 예술가와 지역 예술인이 함께하는 부산의 공연 제작 모델을 만들어 가겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com