"밤을 적신 빗속의 태극기 물결"…거제시, 광복 81주년 경축식

시민 참여형 행사 광복 의미 재조명

역사체험 프로그램과 퍼포먼스 운영

[거제=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 거제시가 준비한 제81주년 광복절 밤은 빗속에서도 꺼지지 않는 불빛과 시민들의 발걸음이 함께 만든 하나의 드라마였다. 흥남철수기념공원 일대는 추모와 축제, 역사와 미래 비전이 뒤섞인 독특한 분위기로 여름 밤을 채웠다.

16일 거제시에 따르면 전날 오후 7시 흥남철수기념공원에서 시민 1500여 명이 참석한 가운데 제81주년 광복절 경축식을 개최했다.

변광용 경남 거제시장이 15일 오후 7시 흥남철수기념공원에서 열린 제81주년 광복절 경축식에서 경축사를 하고 있다 2026.08.16

이번 경축식은 '기적의 빛, 거제의 미래를 잇다'를 주제로, 광복을 위해 헌신한 순국선열과 애국지사를 기리고 오늘의 자유와 평화가 있기까지의 역사를 돌아보는 자리로 마련됐다. 거제시는 이를 통해 시민들과 함께 새로운 미래를 준비하겠다는 뜻을 밝혔다.

행사는 흥남철수기념공원 광장에서 시민 누구나 참여할 수 있는 열린 행사로 진행됐다. 가족 단위 시민들이 행사장을 찾았고, 현장에서는 광복절을 기념하는 다양한 체험과 프로그램이 함께 운영됐다.

특히 '나라사랑 역사체험' 프로그램을 연계해 흥남철수기념관 전시관을 자율 관람할 수 있도록 했다. 참가 시민들은 흥남철수작전과 피란민들의 이야기를 둘러보며 한국전쟁 시기 거제와 흥남철수의 연관성을 이해하고 지역 역사를 돌아보는 시간을 가졌다.

이날 장승포 일대에는 비가 내리는 궂은 날씨에도 시민들이 태극기와 응원봉을 흔들며 경축식에 참여했다. 행사장 주변은 태극기 물결로 채워졌고, 시민들은 광복을 맞은 당시의 기쁨과 나라 사랑의 마음을 함께 나눴다.

15일 오후 7시 흥남철수기념공원에서 열린 제81주년 광복절 경축식[사진=거제시] 2026.08.16

1부 공식 경축식은 주제영상 상영과 태극기 플래시몹 퍼포먼스로 시작했다. 이어 국민의례, 광복절 경축 유공자 표창, 기념사와 축사, 광복절 노래 제창, 만세삼창 순으로 진행됐다.

태극기를 든 시민들과 출연진이 함께한 플래시몹은 광복의 의미를 몸짓으로 표현하며 행사 분위기를 고조시켰다. 이후 국가 안보와 시민 안전에 기여한 유공자들에게 표창을 수여해 감사의 뜻을 전했다.

2부에서는 팝페라 밴드와 퓨전국악팀의 공연이 이어져 시민들에게 여름밤 음악 공연을 제공했다. 광복을 주제로 한 곡들과 대중적인 레퍼토리가 함께 무대에 올라 세대가 다른 관객들이 함께 공연을 즐길 수 있도록 구성됐다.

변광용 거제시장은 기념사에서 "광복의 정신을 이어 시민들이 더 풍요롭고 안전하게 살아가고, 우리 아이들이 거제에서 희망을 꿈꿀 수 있는 '통합과 상생의 거제'를 만들어가겠다"면서 "거제가 동남권의 중심을 넘어 세계와 연결되는 해양도시, 미래를 선도하는 도시로 힘차게 도약할 것"이라고 말했다.

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