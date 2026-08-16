귀신의 집에 2000년대 댄스까지…청주 원도심이 뜨거워진다

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21~23일 중앙공원·철당간·성안길서 호러 페스티벌·'성안이즈백' 잇따라 개최

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 다가오는 주말 충북 청주 원도심이 '공포'와 '복고'로 변신한다.

중앙공원은 귀신과 안개가 등장하는 호러 축제로 성안길은 2000년대 추억을 되살린 댄스·게임 축제로 꾸며진다.

. 오싹 호러 페스티벌.[사진=청주시] 2026.08.16 baek3413@newspim.com

청주시는 오는 21일부터 23일까지 중앙공원과 철당간, 성안길 일원에서 '2026 한여름밤 오싹 호러 페스티벌'과 청주 원도심 골목길 축제 '여름:성안이즈백'을 개최한다고 16일 밝혔다.

호러 페스티벌은 21~22일 오후 6시부터 11시까지 열린다.

'청야(淸夜), 푸른 달빛 아래 진짜 청주의 이야기'를 주제로 청주의 역사적 공간에 공포 콘텐츠를 결합했다.

가장 눈길을 끄는 곳은 성안길 영플라자에 마련되는 '귀신 들린 쇼핑몰'이다.

축제장 곳곳의 귀신 캐릭터를 찾아 6~7개 미션을 수행하고 '귀문 패스'에 도장을 모으면 귀신의 집 입장권을 받을 수 있다.

중앙공원의 압각수·망선루·척화비·병영문과 철당간 등 역사 공간도 조명과 안개, 그림자를 활용한 공포 무대로 변신한다.

호러 나이트 랜덤 댄스, 도깨비불 공연, 호러 매직쇼, 클래식 호러 콘서트, EDM 공연과 페이스페인팅·호롱불 만들기·공포 인생네컷 등 체험 행사도 마련된다.

청주원도심골목길축제 성안이즈백. [사진=청주시] 2026.08.16 baek3413@newspim.com

22~23일에는 성안길에서 '여름:성안이즈백'이 이어진다.

지난해 8만 2000여 명이 찾은 이 축제는 올해 2000년대 성안길의 분위기를 되살리는 데 초점을 맞췄다.

올장르 댄스 배틀과 K-팝 댄스, 랜덤 플레이 댄스, 플래시 몹을 비롯해 재즈·탭댄스·스윙댄스·힙합 버스킹·디제잉 공연 등이 펼쳐진다.

골목 곳곳에서는 '낭만 캔모아', '미니게임 천국' 등 과거를 떠올리게 하는 체험 프로그램과 골목길·로컬 상점 스토리 투어도 진행된다.

지역 11개 단체와 기관·단체가 참여하고, 청년 창업 지원 센터에서는 Y2K 감성의 공방 놀이터와 소상공인 팝업 마켓도 운영한다.

이번 축제는 공포와 복고라는 서로 다른 소재를 통해 침체된 원도심에 다시 사람을 불러모으겠다는 청주시의 실험이기도 하다.

이장섭 청주시장은 "이번 주말 원도심 곳곳에서 시민들이 색다른 여름 축제의 매력을 즐기길 바란다"며 "다양한 문화 콘텐츠를 통해 성안길과 원도심에 새로운 활력을 더하겠다"고 말했다.

baek3413@newspim.com