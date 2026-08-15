[프로축구] '송민규 2골 1도움' 선두 서울, 대전 4-2 제압...제주와 포항은 각각 안양, 광주 격파

[상암=뉴스핌] 한지용 기자 = 프로축구 K리그1 선두 FC서울이 교체 투입된 송민규의 멀티골(한 경기 2골 이상)과 도움 한 개에 힘입어 대전하나시티즌을 제압하며 3경기 무승에서 벗어났다.

서울은 15일 서울월드컵경기장에서 열린 하나은행 K리그1 2026 23라운드 대전과의 홈경기에서 4-2로 승리했다. 서울은 14승 5무 6패(승점 47)를 기록하며 선두를 지켰다. 2연승 행진이 끝난 대전은 6승 8무 9패(승점 26)가 되며 9위에 자리했다.

[상암=뉴스핌] 서울 송민규(왼쪽 두 번째)가 15일 서울월드컵경기장에서 열린 하나은행 K리그1 2026 23라운드 대전과의 홈경기에서 득점한 직후 골 세리머니를 하고 있다. [사진=한국프로축구연맹] 2026.08.15 football1229@newspim.com

서울 바베츠가 전반 2분 만에 슈팅을 날리며 포문을 열었다. 그러나 이후 대전이 경기를 주도했다. 대전은 전반 11분 마사의 슈팅을 시작으로 22분까지 슈팅 4개를 몰아쳤다. 대전은 선제골 위기를 넘겼다.

서울은 전반 26분 페널티박스 안에서 클리말라가 페널티킥을 얻어냈다. 그러나 비디오판독(VAR) 온필드 리뷰 결과 클리말라가 대전 수비수 안톤의 유니폼을 먼저 잡아당겼다는 이유로 페널티킥이 취소됐다.

이후 대전이 선제골을 넣었다. 왼쪽 코너킥 상황에서 올라온 공을 루빅손이 헤더로 박스 밖에 있는 강윤성에게 전달했다. 강윤성은 박스 안으로 공을 높이 띄웠다. 이를 대전 공격수 주민규가 오버헤드킥으로 서울 골문을 가르며 1-0으로 앞서갔다. 대전은 전반에만 슈팅 6개를 날리며 서울(슈팅3개)을 압도했다.

그러나 후반 문선민을 교체 투입한 서울이 분위기를 가져왔다. 후반 3분 만에 동점골도 터졌다. 김진수가 올린 땅볼 크로스가 대전 김문환 맞고 굴절되며 골문 앞으로 흘렀다. 이를 클리말라가 오른 발로 밀어넣으며 균형을 맞췄다.



후반 9분 왼쪽 지역에서 공을 잡은 대전 루빅손이 안으로 몰고 들어오면서 중거리 슈팅을 날렸지만, 골문을 빗나갔다.

후반 10분 박스 안에서 문선민의 패스를 받은 서울 정승원이 왼발 슈팅을 날렸지만, 대전 골키퍼 이창근이 발로 막았다. 이어진 상황에서 서울은 날카로운 크로스를 올렸으나, 골이 터지지 않았다.

후반 11분 대전 정제희가 교체 투입되자마자 페널티 박스 안 왼쪽 지역에서 슈팅을 날렸으나, 골키퍼 구성윤에게 막혔다. 그런데 이후 서울 수비 지역에서 높이 뜬 공을 김진수가 헤더로 구성윤한테 연결했다. 하지만 이를 잡기 위해 달려나오던 구성윤이 역동작에 걸려 공을 잡지 못했고, 그대로 공은 골문으로 들어갔다. 이 자책골로 대전이 2-1로 다시 앞섰다.

[상암=뉴스핌] 서울 송민규(오른쪽 두 번째)가 15일 서울월드컵경기장에서 열린 하나은행 K리그1 2026 23라운드 대전과의 홈경기에서 득점한 직후 김기동 감독과 기뻐하고 있다. [사진=한국프로축구연맹] 2026.08.15 football1229@newspim.com

그러나 후반 23분 교체 투입된 송민규가 해결사로 나섰다. 후반 35분 김진수의 크로스를 받은 송민규가 헤더를 시도했고, 골대를 강타했다. 하지만 그 공을 송민규가 다시 머리로 밀어넣으며 2-2 동점을 만들었다.

이어 후반 37분 페널티박스 인근에서 문선민의 패스를 받은 송민규가 한 차례 접은 후 다시 슈팅을 날렸다. 대전 수비를 맞은 공은 골대 안으로 빨려 들어갔다. 이 골로 서울은 3-2로 역전에 성공했다.

이후 대전은 동점골을 노렸지만, 실패했다. 침착하게 경기를 운영한 서울은 후반 추가시간 3분 정승원이 추가골을 넣으며 승리를 완성했다. 이 골은 송민규가 도왔다.

[서울=뉴스핌] 신상은이 15일 제주 안양전에서 득점 직후 유인수가 포옹하고 있다. [사진=한국프로축구연맹] 2026.08.15 football1229@newspim.com

한편 제주SK는 같은 시각 제주월드컵경기장에서 열린 FC안양과의 홈경기에서 2-0으로 승리했다. 후반기 8경기 무패행진을 달린 제주는 시즌 9승(7무 7패·승점 34)째를 기록하며 4위에 랭크됐다. 3연패 수렁에 빠진 안양은 7승 9무 7패(승점 30·7위)가 됐다.

제주 신상은이 전반 45분 이탈로의 침투 패스를 받은 후 페널티 박스 안 오른쪽 지역에서 깔끔한 퍼스트 터치 후 슈팅을 가져가며 1-0으로 앞서갔다. 후반 5분에는 유인수가 제주 선수 슈팅 이후 상대 수비 맡고 굴절된 공을 그대로 골문 안으로 밀어넣으며 2-0을 만들었다.

포항 스틸러스는 광주월드컵경기장에서 열린 광주FC와의 원정에서 2-1로 승리했다. 포항은 시즌 9승 4무 10패를 기록하며 6위에 자리했다. 최하위 광주는 1승 8무 14패에 그쳤다.

포항은 전반 37분 트란지스카가 선제골을 넣으며 앞서갔다. 후반 38분 광주 아이데일에게 동점골을 허용했으나, 완델손이 후반 추가 시간 극장 결승 골을 성공하며 귀중한 승점 3을 챙겼다.

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