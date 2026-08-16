[핌in광주] 1회 4실점 부진 KIA 황동하, 선발기회 계속...'3승' 한화 상대 반등 노린다

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[광주=뉴스핌] 유다연 기자=KIA 황동하가 전날(14일) 부진에도 선발 기회를 이어간다.

KIA 이범호 감독은 15일 광주 KIA 챔피언스필드에서 열리는 두산과 2026 KBO리그 경기 전 "황동하는 다음 주 대전 경기에 나설 예정이다. 한화전에서 좋았기 때문에 로테이션 변동 없이 한화전에 나설 예정"이라고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] KIA 황동하. [사진=KIA 타이거즈] 2026.08.15 willowdy@newspim.com

황동하는 지난 14일 광주 두산전에서 선발로 나서 3이닝 6피안타 3사사구 1탈삼진 6실점(6자책점)을 기록했다. 1회에만 4피안타 2사사구 4실점으로 흔들렸다. 자신의 올 시즌 한 이닝 최다 실점을 기록했다.

황동하는 올 시즌 출전한 21경기 가운데 선발로 14경기 나서 7승 5패, 1홀드, 평균자책점 4.90을 기록 중이다. 7승 가운데 6승이 선발승이다.

올 시즌 선발진에 연착륙하는 듯 했지만, 최근 흔들리고 있다. 이 감독은 "황동하는 시즌 초 구속이 나오지 않고 있다. 스트라이크 존 구석으로 공이 잘 들어가야 하는데 그 부분이 잘 안된다. 본인이 던지고자 하는 공들이 빠지고 있다"고 부진 이유를 설명했다.

자신감을 잃을 수도 있는 상황이지만, 황동하는 오는 20일 대전 한화생명 볼파크에서 평소 강한 모습을 보였던 한화를 상대로 선발등판 기회를 이어간다. 황동하는 올 시즌 한화 상대 3경기(선발 2경기) 3승, 평균자책점 1.29를 기록 중이다. 대전 한화생명 볼파크에서 4경기 3승, 평균자책점 0.84로 강했다.

[서울=뉴스핌] KIA 황동하가 지난 14일 광주 KIA 챔피언스필드에서 열린 두산과 경기에서 역투 중이다. [사진=KIA 타이거즈] 2026.08.15 willowdy@newspim.com

KIA도 황동하의 호투를 절실히 바라는 중이다. 올 시즌 KIA는 애덤 올러, 제임스 네일, 양현종의 1, 2, 3선발진을 갖췄다. 하지만 그 뒤를 받쳐야 하는 4, 5선발이 부족하다. 황동하에게 기대를 걸었지만, 이전 등판에서도 무너졌다.

KIA는 두산과 치열한 4위 경쟁 중이다. 황동하가 부진을 딛고 한화를 상대로 반등해야, KIA 역시 순위경쟁에서 힘을 얻을 수 있다.

willowdy@newspim.com