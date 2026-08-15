KLPGA, 드림위드버디와 함께하는 꿈날개 클래스 성료

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[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=한국여자프로골프협회(이하 KLPGA)가 기부 프로그램을 성공적으로 마쳤다.

KLPGA는 지난 13일 메디힐, SBS골프, 월드비전과 함께 경기도 포천시에 위치한 몽베르 컨트리클럽에서 '드림위드버디와 함께하는 꿈날개 클래스'를 성료했다.

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자= KLPGA, 드림위드버디와 함께하는 꿈날개 클래스 [사진=KLPGA] 2026.08.15 iaspire@newspim.com

드림위드버디는 2015년부터 KLPGA와 KLPGA를 대표하는 선수들, SBS와 메디힐이 뜻을 모아 진행하는 기부 프로그램이다. 참여 의사를 밝힌 KLPGA 선수들이 버디 한 개당 약정 금액을 정하고 매 대회, 각 라운드에서 기록한 버디 개수만큼 기금을 적립한 뒤, 메디힐의 기부금을 더한 금액을 매년 연말에 월드비전에 전달한다.

월드비전은 청소년의 꿈을 지원하는 사업인 '꿈날개 클럽'을 운영하고 있으며, 드림위드버디 기금은 이 사업의 다양한 프로그램에 일부 활용되고 있다. 이 중 하나인 '꿈날개 클래스'는 '메디힐·한국일보 챔피언십' 1라운드에서 진행되어 '꿈날개 클럽' 참여 학생들이 다양한 직업 체험을 학습할 수 있도록 마련된 프로그램이다.

문화, 예술, 체육 분야를 꿈꾸는 24명의 학생들이 참가한 이번 '꿈날개 클래스'는 스포츠 분야에 대한 이해와 진로 탐색의 폭을 넓히기 위해 골프선수와의 만남과 골프 대회를 관람 기회를 제공했다.

참가 학생들은 메디힐 골프단 최혜용(36,메디힐) 코치의 강연을 통해 골프 관련 규칙과 에티켓 등 다양한 골프 이야기를 듣는 시간을 가졌고 이후 대회장 내 드림위드버디 홀을 포함한 여러 코스를 직접 관람했다.

행사에 참가한 김유리(18) 학생은 "처음 골프 대회장에 왔는데, 골프 선수에게 다양한 이야기도 듣고, 직접 코스까지 관람하니 정말 좋았다. 기억에 오래 남을 것 같다."고 만족감을 드러냈고, 강연을 진행한 최혜용은 "청소년들의 꿈을 위해 강연을 할 수 있어 무척 뜻깊었다. 이런 자리가 자주 마련되면 좋겠다."는 소감을 밝혔다.

한편, KLPGA는 골프 팬들이 보내준 사랑을 사회에 환원하기 위해 '드림위드버디'를 비롯해 굿네이버스와 대한적십자사에도 자선기금을 전달하고 있으며, 연말에는 선수들이 직접 참여하는 봉사활동도 진행할 예정이다.

iaspire@newspim.com