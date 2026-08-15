골프존문화재단, 지역사회 상생 실천...영천시 취약계층 간편식 키트 후원

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[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=골프존문화재단이 지역사회 상생 실천에 나섰다.

골프존문화재단이 '골프존 이웃사랑 행복나눔' 후원의 일환으로 지난 14일 경상북도 영천시 취약계층 250세대에 1,000만원 상당의 간편식 키트를 전달했다.

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=후원식에 참석한 골프존카운티 진동진 사업부장, 김병삼 영천시장, 골프존문화재단 박영준 팀장 등 관계자들((앞줄 왼쪽 세 번째부터) 2026.08.15 iaspire@newspim.com

골프존문화재단은 계속되는 무더위 속 폭염에 취약한 이웃들의 건강한 여름나기를 돕기 위해 이번 후원을 진행했다. 재단은 취약계층의 안정적인 식생활에 보탬이 되고자 즉석밥과 반찬, 라면, 국·탕류 등 가정간편식으로 구성된 키트를 마련했다.

영천시청에서 열린 후원식에는 골프존문화재단 박영준 팀장, 골프존카운티 진동진 사업부장, 김병삼 영천시장 등 관계자들이 참석해 지역사회 취약계층 지원을 위한 뜻을 함께했다. 후원 물품은 영천시 복지정책과를 통해 관내 취약계층에 전달될 예정이다. 후원 물품은 영천시 복지정책과를 통해 관내 취약계층에 전달될 예정이다.

골프존문화재단은 2021년부터 골프존조이마루가 위치한 대전광역시와 골프존카운티가 소재한 여러 지역에서 '골프존 이웃사랑 행복나눔' 후원을 진행하며 지역사회와의 상생을 실천하고 있다. 재단은 올해도 약 4,300세대에 1억 8,000만원 상당의 생필품을 후원할 계획이다.

'골프존 이웃사랑 행복나눔'은 골프존문화재단이 주최·주관하고 각 지역 시·군청 등이 공동 주관하며, 골프존의 후원과 골프존그룹 임직원의 기부금을 바탕으로 도움이 필요한 이웃들에게 생필품을 지원하는 활동이다.

골프존문화재단 김영찬 이사장은 "골프존문화재단은 지역사회와 함께 성장한다는 마음으로 지속적인 나눔을 이어가고 있다"며 "앞으로도 나눔과 배려의 경영철학을 바탕으로 지역 곳곳의 어려운 이웃을 살피는 나눔 활동을 이어갈 것"이라고 전했다.

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