인천시, 제81주년 광복절 경축행사…박찬대 "선열 희생과 헌신 기리며 미래 열것"

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인천시 제81주년 광복절 경축행사 [사진=인천시]

[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =제81주년 광복절인 15일 인천에서 광복의 의미를 되새기고 미래를 다짐하는 경축행사가 열렸다.

인천시는 이날 오전 10시 인천문화예술회관 대공연장에서 독립유공자 유족과 보훈단체장, 지역 국회의원과 시의원, 시민 등 1000여명이 참석한 가운데 광복절 경축행사를 개최했다.

시는 선열들의 애국정신을 되새기고 인천의 새로운 미래를 열겠다는 의지를 담은 '광복의 빛으로 밝힌 81년, 압도적으로 빛날 인천의 미래'를 올해 광복절 행사 구호로 정했다.

박찬대 인천시장은 이날 경축사에서 "선열들의 희생과 헌신을 기리며 305만 시민과 함께 인천의 미래를 열어가겠다"고 밝혔다.

그러면서 "인공지능과 바이오, 문화와 에너지를 새로운 성장동력으로 육성하고 청년들이 꿈과 가능성을 펼칠 수 있는 도시를 만들겠다"고 강조했다.

경축공연에서는 인천시립무용단이 '광복의 빛, 희망을 두드리다'를 선보이며 광복의 감격과 미래에 대한 희망을 전했다.

이와 함께 대형 태극기 소망 쓰기와 독립운동가 어록 낭독, 독립투사 감옥 체험, 독립군 체험, 역사 퀴즈와 무궁화 묘목 나눔 등 시민 참여 행사도 열렸다.

hjk01@newspim.com