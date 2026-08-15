안양시 '제14차 일본군 위안부 피해자 기림의 날' 기념식 개최

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평촌중앙공원 평화의 소녀상 앞서 개최...시민 200여 명 참석

'안양 평화의 소녀상' 건립 9주년 기념·평화·인권 공모전 시상 진행

최대호 시장 "피해자 고통 기억하며 인권 존중 사회 만들어 갈 것"

[안양=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 안양시는 지난 14일 오후 7시 평촌중앙공원 평화의 소녀상 앞에서 '제14차 세계 일본군 위안부 피해자 기림의 날 기념식'을 개최했다고 15일 밝혔다.

지난 14일 저녁 7시 평촌중앙공원 평화의 소녀상 앞에서 열린 제14차 세계 일본군 위안부 피해자 기림의 날 기념식에서 최대호 안양시장이 인사말을 하고 있다. [사진=안양시]

안양평화의소녀상네트워크가 주관하고 안양시가 후원한 이번 행사에는 일반 시민 200여 명이 참석해 의미를 더했다.

기림의 날인 8월 14일은 고(故) 김학순 할머니가 1991년 일본군 위안부 피해 사실을 세상에 처음으로 공개 증언한 날이다. 시는 2017년 시민 성금으로 세워진 '안양 평화의 소녀상' 건립 9주년 기념을 겸해 시민 참여형 행사로 이번 기념식을 마련했다.

이날 행사는 앞서 진행된 '위안부 피해 및 평화·인권 작품 공모전' 수상작 5점에 대한 시상식(평화비상 2명, 평화나비상 3명)과 사전 모집된 시민 공연팀의 기념 무대로 진행됐다.

특히 시는 올해 공모전에 '생성형 인공지능(AI) 부문'을 신설해 디지털 기술을 활용한 다양한 차원의 평화·인권 메시지 표현을 유도했다.

행사장 현장에서는 공모전 수상작 전시와 함께 '종이 소녀상 만들기' 등 다채로운 시민 체험 부스가 운영돼 참석자들의 호응을 얻었다.

14차 세계 일본군 위안부 피해자 기림의 날 기념 행사 포스터. [사진=안양시]

최대호 안양시장은 "기림의 날은 피해자 할머니들의 고통을 기억하고 평화와 인권의 숭고한 가치를 다음 세대에 전하는 뜻깊은 날"이라며 "시민들의 뜻 모아 세워진 안양 평화의 소녀상과 함께 앞으로도 모두의 인권이 존중받는 따뜻한 사회를 만들어 가겠다"고 강조했다.

1141world@newspim.com