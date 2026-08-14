울진군의회 12일간 일정 임시회 마무리

군정주요업무 보고·사업장 9곳 현지 확인

[울진=뉴스핌] 남효선 기자 = 경북 울진군의회가 14일 오전 본회의장에서 8차 본회의를 속개하고 폐회식과 함께 12일간 일정의 제293회 임시회를 마감했다.

울진군의회는 이번 임시 회기 동안 군정 주요 업무 보고를 청취하고 주요 사업장 현지 확인을 진행했다.

경북 울진군의회가 14일 오전 본회의장에서 8차 본회의를 속개하고 폐회식과 함께 12일간 일정의 제293회 임시회를 마감했다.[사진=울진군의회] 2026.08.14 nulcheon@newspim.com

군의회는 집행기관으로부터 2026년도 주요 업무 추진 현황과 계획을 보고받고 사업 추진 과정에서의 문제점을 지적하는 한편, 이에 대한 개선 방안을 제안했다.

또 12~13일 이틀간 ▲북면 흥부역 임시 주차장 조성 사업 현장 ▲죽변항 야간 경관 조성사업 현장 ▲후포 수산물 종합 유통센터 ▲울진군의료원 등 지역 내 주요 사업장 9곳을 방문해 현장 관계자들의 목소리를 청취하고 사업의 애로 사항과 군민의 불편 사항은 없는지를 면밀히 점검했다.

황현철 의원은 이날 주요 사업장 현지 확인 결과 보고를 통해 "계획 단계에서부터 충분한 논의와 검토가 부족해 추가 예산이 투입되는 실정"을 지적하고 "사업 완료 후에 투입되는 예산이 최소화될 수 있도록 추진 절차를 개선해 줄 것"을 집행기관에 주문했다.

임승필 의장은 폐회사에서 "이번 군정 주요 업무 보고와 사업장 현지 확인을 통해, 울진군 정책이 올바른 방향으로 나아갈 수 있도록 집행기관에 현장의 의견과 군민의 목소리를 명확하게 전달하고, 이에 대한 여러 대안을 제안했다"며 "집행기관에서는 이번 회기 동안 의원들이 제시한 다양한 의견을 군정에 적극 반영하고 보완이 필요한 사안에 대해서는 신속히 대책을 마련하여 사업의 실효성을 높여줄 것"을 당부했다.

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