민형배 시장 "전남광주 통합 발판으로 압도적 성장 이룰 것"

AI 핵심 요약beta
- 민형배 전남광주통합특별시장이 14일 시도지사협의회 총회에 참석했다.
- 민 시장은 통합 지방정부 비전과 과제를 공유하며 권한 확대를 강조했다.
- 또 9월 5일 개막하는 여수 세계섬박람회 홍보와 참석을 당부했다.
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[무안·광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 민형배 전남광주통합특별시장은 14일 서울 종로구 대한민국시도지사협의회 대회의실에서 열린 '제61차 대한민국시도지사협의회 총회'에 참석해 통합 지방정부의 비전과 과제를 공유했다.
전남광주통합특별시에 따르면 민 시장은 이날 총회에서 인사말을 통해 "전국 최초의 광역 통합 지방정부를 꾸려가며 통합이 얼마나 큰 도전인지 매일 실감한다"며 "통합은 지역이 스스로 성장하고 결정하며 필요한 일을 제때 해낼 수 있는 '더 큰 힘'"이라고 밝혔다.
이어 "전남광주에는 지금 대규모 반도체 투자가 현실이 되고 있다. 이는 전라도 천년의 혼을 흔들어 깨울 거대한 기회이다. 이 기회를 압도적 성장과 시민의 더 나은 삶으로 이어가겠다"는 의지를 밝혔다.
또 "통합의 경험을 잘 쌓아 성공한 것은 나누고 어려운 것도 솔직하게 공유하겠다"며 "지방정부가 더 큰 책임과 권한을 가질 수 있도록 시도지사들과 함께 찾아가겠다"고 말했다.
아울러 오는 9월 5일 여수 진모지구 일원에서 개막하는 '2026 여수 세계섬박람회'에 대한 관심과 참여를 당부했다.
민 시장은 "세계섬박람회는 통합특별시 출범 이후 처음 치르는 국제행사이자 섬의 가치와 아름다움을 세계와 나누는 자리"라며 "전국 시장, 도지사께서 개막식에 참석해주시고, 많은 관광객들이 방문할 수 있도록 주변에 널리 홍보해주시길 부탁드린다"고 말했다.
bless4ya@newspim.com