"시장님, 이것부터 해결해 달라"...청주 43개 읍·면·동, 298건 건의

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이장섭 시장, 한 달간 현장 소통 대장정

교통·도로·복지·지역개발 민원 청취

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 이장섭 청주시장이 취임 직후 한 달간 청주 전역 43개 읍·면·동을 돌며 주민들로부터 모두 298건의 건의사항을 받았다.

교통·도로와 생활 인프라 개선부터 복지, 지역개발에 이르기까지 주민들이 실제 생활에서 겪는 문제들이 쏟아졌다.

이장섭 청주시장이 복대2동 주민들과 대화의 시간을 갖고 있다. [사진=청주시] 2026.08.14 baek3413@newspim.com

청주시는 이 시장이 지난달 15일 상당구 성안동을 시작으로 14일까지 43개 읍·면·동을 차례로 방문하는 '주민과의 대화'를 마무리했다고 이날 밝혔다.

이번 행사는 민선 9기 시정방침인 '시민이 주인인 시민특별시 청주'를 구현하기 위해 마련됐다.

이 시장은 각 지역에서 주민과 기관·단체 관계자들을 만나 생활 현장의 목소리를 직접 들었다.

주민들의 관심은 일상과 밀접한 현안에 집중됐다.

교통·도로 정비를 비롯해 복지, 생활 인프라 확충, 지역개발 등 지역별 숙원사업에 대한 건의가 이어졌다.

이 시장은 주요 시정 현안과 사업 추진 방향도 주민들에게 직접 설명했다.

현장에서 해결할 수 있는 사안은 관계 부서와 함께 대안을 찾는 등 단순한 의견 청취에 그치지 않고 후속 조치까지 염두에 둔 소통에 초점을 맞췄다는 게 청주시 설명이다.

청주시는 접수된 건의사항을 검토해 즉시 처리가 가능한 사업은 제2회 추가경정예산에 반영해 신속하게 추진할 계획이다.

예산과 행정절차 등이 필요한 중·장기 사업은 사업 타당성과 추진 가능성을 따져 단계적으로 해법을 마련한다.

진행 상황은 주민들에게 지속적으로 알릴 방침이다.

주민들의 요구를 실제 사업으로 연결해 행정에 대한 신뢰를 높이겠다는 취지다.

이장섭 시장은 "시정의 답은 언제나 시민의 삶이 숨 쉬는 현장에 있다"며 "주민과의 대화에서 들은 소중한 의견을 시정에 충실히 반영해 시민 한 분 한 분이 주인이 되는 '시민특별시 청주'를 만들어가겠다"고 말했다.

baek3413@newspim.com