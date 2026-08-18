서울시 '2026 서울디자인위크' 10월 개최...라이프스타일 브랜드 소개

AI 핵심 요약beta
- 서울시와 서울디자인재단이 10월 14일 2026 서울디자인위크를 연다고 18일 밝혔다.
- 핵심 행사 DDP디자인페어는 10월 14일부터 18일까지 DDP 아트홀에서 열린다.
- 국내 디자인·라이프스타일 80여곳을 선보이고 사전예매도 시작했다.
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[서울=뉴스핌] 조수민 기자 = 서울시와 서울디자인재단은 오는 10월 14일부터 25일까지 동대문디자인플라자(DDP)를 비롯한 서울 일대에서 '2026 서울디자인위크'를 개최한다고 18일 밝혔다. 전시, 마켓, 포럼, 체험 프로그램 등을 통해 시민들이 다양한 디자인을 경험할 수 있도록 구성했다.
핵심 프로그램인 '2026 DDP디자인페어'는 10월 14일부터 같은 달 18일까지 DDP 아트홀 전관에서 열린다. 올해 주제는 '취향이 가득한 시장(Market of Taste)'이다. 무신사, 29CM와 협업해 국내 디자인·라이프스타일 브랜드 80여곳을 선보인다. 지난해 열린 DDP디자인페어에는 5일간 약 3만명의 관람객이 방문했다.
행사장은 브랜드의 특성과 취향에 따라 ▲세심한 살림꾼의 시장 ▲고요한 몽상가의 시장 ▲유쾌한 동반자의 시장 ▲다정한 미식가의 시장 등 4개 구역으로 구성된다. 올해는 반려동물과 키즈 분야를 다루는 '유쾌한 동반자의 시장'을 신설해 참여 분야를 넓혔다.
대학생 디자이너들의 아이디어를 만날 수 있는 '영디자이너 특별관'도 마련된다. 20개 디자인대학팀 소속 대학생 100여명이 기업과 협업해 개발한 디자인 결과물을 전시한다. 참여 학생에게는 전시에 앞서 전문가 멘토링과 실무교육, 전시 컨설팅 등도 제공한다.
입장권 사전 판매는 오는 18일부터 시작한다. 가장 먼저 판매되는 슈퍼얼리버드 티켓은 29CM에서 한정 수량으로 판매하며 정상가 1만5000원보다 60% 할인된 6000원에 구매할 수 있다. 슈퍼얼리버드 판매가 끝난 뒤부터 10월 13일까지는 얼리버드 티켓을 9000원에 판매한다.
차강희 서울디자인재단 대표는 "디자이너에게는 새로운 성장의 기회를, 시민들에게는 자신의 취향을 발견하고 일상 속 디자인의 가치를 경험하는 축제가 될 것"이라고 말했다.
blue99@newspim.com