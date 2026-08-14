노랑풍선, 2분기 영업이익 7억7000만원·흑자전환

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비용 효율화로 수익성 개선

[서울=뉴스핌] 이나영 기자 설희 인턴기자= 노랑풍선이 올해 2분기 매출 감소에도 항공 공급 조정과 비율 효율화를 통해 영업이익과 당기순이익 흑자전환에 성공했다.

14일 노랑풍선에 따르면 올해 2분기 연결 기준 매출액은 192억9900만원으로 전년 동기 대비 21% 감소했다. 같은 기간 영업이익은 7억7300만원, 당기순이익은 5억8600만원으로 각각 흑자전환했다. 이에 상반기 누적 기준 흑자 기조를 이어갔다.

상반기 연결 기준 매출액은 489억1400만원으로 전년 동기 대비 11.8% 감소했다. 영업이익은 31억5400만원, 당기순이익은 27억400만원을 기록했다.

[사진=노랑풍선]

회사는 중동 지역의 지정학적 불안과 유류할증료 인상, 소비심리 위축 등으로 여행 수요가 둔화된 가운데 예약 상황에 맞춰 상품과 항공 공급을 조정하고 비용 효율화에 나선 것이 수익성 개선으로 이어졌다고 설명했다.

상반기 영업비용은 457억6000만원으로 전년 동기보다 17.5% 감소했다. 세부적으로 광고선전비는 36억4500만원으로 30.9% 줄었고, 항공권총액원가는 77억1500만원으로 43.3% 감소했다.

위약금 손실과 기타 비용도 각각 5억4600만원, 8억5300만원으로 같은 기간 41.1%, 63.4% 줄었다. 반면 판매수수료는 예약 확대를 위한 판매 채널 활용 증가 영향으로 전년 동기 대비 19.3% 늘어난 101억7400만원을 기록했다.

노랑풍선은 하반기에도 시장 수요에 맞춰 상품과 항공 공급을 탄력적으로 운영하고 판매 채널 확대와 비용 효율화를 병행해 수익성 개선을 이어갈 계획이다.

winter1004@newspim.com