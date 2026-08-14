강기윤 창원시장, 가뭄 피해 북면 급수 지원 점검…"농가 고통 최소화 노력"

AI 핵심 요약beta
- 창원시가 14일 북면 가뭄 현장을 찾아 지원을 점검했다
- 창원소방본부가 292회에 걸쳐 2200여t을 급수 지원했다
- 시는 가뭄 장기화에 대비해 용수 지원을 확대하겠다 밝혔다
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지속 모니터링과 지원 확대 계획
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 창원시가 북면 가뭄 현장을 찾아 급수 지원 상황을 점검하고 장기화에 대비한 대응 강화에 나섰다.
시는 강기윤 시장이 14일 의창구 북면 일원을 찾아 농가 피해와 급수 지원 현황을 살피고 현장 대응을 주문했다고 밝혔다. 시는 가뭄 단계가 '경계'로 격상되자 창원소방본부와 함께 가뭄 피해 지역에 급수 지원을 이어가고 있다
창원소방본부는 현재까지 292회에 걸쳐 2200여t의 물을 지원했다. 이 가운데 생활·공업용수는 20회 200여t, 농업용수는 272회 2000여t이다.
폭염 대응을 위한 살수·급수 지원도 42회, 300여t 규모로 진행했다. 시는 온열질환 예방과 생활환경 개선을 위한 지원도 병행하고 있다.
강 시장은 "극심한 가뭄으로 어려움을 겪는 농가와 시민들의 고통을 덜 수 있도록 가용한 모든 자원을 총동원하겠다"면서 "폭염 속에서도 급수 지원에 나선 소방대원들의 노고에 감사드린다"고 말했다.
시는 앞으로도 가뭄 상황을 지속적으로 모니터링하고 관계기관과 협력해 농업용수와 생활용수 지원을 확대할 계획이다.
news2349@newspim.com