인텔리안테크, 2분기 역대 최대 매출 972억원 달성

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 위성통신 솔루션 기업 인텔리안테크가 저궤도 위성통신과 글로벌 방산·정부 시장 성장에 힘입어 2분기 역대 최대 매출을 기록했다.

14일 인텔리안테크는 2분기 연결 매출액 972억원, 영업이익 71억원, 당기순이익 47억원을 달성했다고 밝혔다. 매출은 전년 동기 대비 30% 증가했으며, 영업이익은 304% 증가했다. 당기순이익은 전년 동기 적자 41억원에서 흑자로 전환했다.

회사에 따르면 해상용 안테나의 안정적인 매출에 저궤도 평판형 안테나와 게이트웨이, 방산 제품의 성장이 더해지며 실적을 견인했다. 기존 해상용 안테나를 기반으로 저궤도(LEO) 안테나, 게이트웨이, 엔터프라이즈, 방산·정부 시장으로 사업 포트폴리오를 다변화해 온 전략이 본격적으로 실적에 반영된 것이다.

인텔리안테크 로고. [사진=인텔리안테크]

게이트웨이 부문은 글로벌 저궤도 사업자들의 지상 네트워크 확장에 힘입어 매출과 수주가 모두 증가했다. 회사는 최근 차세대 LEO 게이트웨이 개발·공급 계약을 체결하며 진입장벽이 높은 게이트웨이 시장에서 핵심 솔루션 파트너로서의 입지를 다지고 있다. 유저터미널 부문은 해상용 안테나의 안정적인 매출에 위성 서비스 상용화 본격화에 따른 저궤도 평판형 안테나 수요 증가가 더해지며 동반 성장했다.

글로벌 방산·안보 시장에서도 위성통신 수요가 늘면서 인텔리안테크의 사업 영역이 꾸준히 확대되고 있다. 5G·6G 기반 비지상네트워크(NTN) 확산으로 위성통신 활용 범위가 상용·공공 영역까지 넓어질 것으로 예상되는 가운데, 회사는 핵심 기술 내재화를 통해 제품 경쟁력을 강화하고 다양한 위성망 환경에 대응하는 신규 제품 개발을 지속할 계획이다.

인텔리안테크 관계자는 "사업 포트폴리오 다변화 전략이 본격적인 실적 성장으로 이어지고 있다"며 "게이트웨이와 터미널 전 영역에서 독보적인 기술력을 바탕으로 글로벌 위성통신 시장에서의 리더십을 더욱 강화해 나가겠다."고 말했다.

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