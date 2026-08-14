'2차 공공기관 이전' 충북 유치 본격화…범도민협의회, '지역 균형배분' 촉구

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충북도청서 결의대회·토론회…"특정 지역 우선권보다 혁신도시 기능 강화해야"

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 2차 공공기관 지방 이전을 앞두고 충북도가 공공기관 유치전에 본격적으로 뛰어들었다.

균형 발전과 공공기관 충북 유치를 위한 범도민 협의회는 14일 충북도청 대회의실에서 '2차 공공기관 지방 이전 충북 유치 결의대회 및 토론회'를 열고 충북 유치를 위한 범도민 역량 결집과 대응 전략 마련에 나섰다.

2차 공공기관 지방이전 충북유치 결의대회. [사진=충북도] 2026.08.14 baek3413@newspim.com

이번 행사는 정부가 하반기 중 2차 공공기관 이전의 구체적인 계획을 내놓을 것으로 예상되는 가운데 특정 지역에 이전 우선권이 주어질 가능성이 제기되면서 충북의 대응력을 높이기 위해 마련됐다.

이날 결의대회에는 시민 사회 단체와 지역 인사들이 참석해 정부에 공공기관 이전의 공정하고 합리적인 기준 마련을 촉구했다.

참석자들은 충북혁신도시를 중심으로 기존 이전 기관과 연계한 기능 확대는 물론 제천·충주·보은 등 도내 각 지역의 특성을 고려한 공공기관 유치가 필요하다는 데 뜻을 모았다.

이어진 토론회에서는 홍성호 충북연구원 선임연구위원이 '충북 공공기관 유치 기본 방향과 전략'을 주제로 발표했다.

이두영 공공기관 충북유치 범도민 협의회 운영위원장이 좌장을 맡은 가운데 이병수 충북혁신도시 이전 기관 노조 협의회 의장, 윤일근 충주시민단체 연대회의 공동 의장, 이경기 우석대 특임 교수, 최명현 제천시공공기관유치범시민 추진위원장, 김장수 전 보은군공공기관유치위원회 홍보위원장 등이 참여해 지역별 유치 전략과 대응 방안을 논의했다.

범도민 협의회는 이날 결의대회를 시작으로 북부권과 남부권, 중부권(혁신도시권)에서 순회 토론회를 열어 지역별 유치 희망 기관을 구체화하고 정부의 이전 계획에 대응한다는 방침이다.

충북도 역시 2차 이전 대상 기관의 기능과 지역 연계성을 분석해 유치 전략을 마련하는 한편 정치권과 시민 사회 단체 등과의 공조를 강화할 것으로 전망된다.

범도민협의회 관계자는 "2차 공공기관 이전은 충북의 미래 성장 기반을 좌우할 중요한 기회"라며 "지역 간 과도한 경쟁이 아닌 국가 균형 발전이라는 원칙에 따라 충북에 실질적인 도움이 되는 기관을 유치할 수 있도록 도민 역량을 결집하겠다"고 말했다.

baek3413@newspim.com