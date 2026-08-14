시흥시 '우수 숙련기술장인' 모집...9월 18일까지 접수

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"우수 숙련기술인 발굴해 지역 제조업 경쟁력 강화할 것"

[시흥=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 시흥시는 지역 산업 현장에서 뛰어난 기술력으로 제조업 경쟁력 강화와 기술 발전에 기여한 숙련기술인을 발굴하기 위해 '2026년 시흥시 우수 숙련기술장인'을 모집한다고 14일 밝혔다.

시흥시청 전경. [사진=시흥시]

시에 따르면 모집 분야는 고용노동부 고시 '대한민국 명장 선정 직종'을 준용한 28개 분야 74개 직종이다.

신청 자격은 ▲ 관내 동일 분야 제조업 현장 7년 이상 종사자 ▲ 지역 숙련기술 발전 및 지위 향상 기여자 ▲ 공정·품질 개선 실적 우수자 ▲ 동일 분야 시흥시 장인 및 대한민국 명장 미선정자 등 4가지 요건을 모두 충족해야 한다.

다만 사무·행정, 교육, 연구직 등 생산 현장 미종사자와 정부 포상 추천 제한 대상자는 제외된다.

신청 접수는 8월 14일부터 오는 9월 18일 오후 6시까지 진행된다. 신청자는 시흥시장, 관내 기업체 대표 및 기관장, 제조업 관련 단체·협회장 중 하나의 추천을 받아 제출 서류를 방문 또는 등기우편으로 제출하면 된다.

시는 서류 검토와 현장 실사를 거치는 1차 심사와 숙련 기술 보유 수준 및 산업·사회적 기여도 등을 종합적으로 평가하는 2차 선정 심의를 거쳐 최종 2명을 선정할 계획이다.

최종 선정된 장인에게는 시흥시 명장 증서와 명장패가 수여되며 시흥시와 시흥산업진흥원이 추진하는 기업 지원 사업 참여 시 우대 혜택 및 제품 홍보 지원이 제공된다.

홍승일 시흥시 경제국장은 "산업 현장에서 쌓아온 기술력과 장인정신은 지역 제조업을 받치는 중요한 자산"이라며 "이번 모집을 통해 우수한 숙련기술인을 지속적으로 발굴하고 기술의 가치가 지역 산업 발전으로 연결될 수 있도록 적극 지원하겠다"고 전했다.

1141world@newspim.com