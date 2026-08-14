시흥시 '우수 숙련기술장인' 모집...9월 18일까지 접수

AI 핵심 요약beta
- 시흥시가 14일 2026년 우수 숙련기술장인 모집을 시작했다.
- 모집은 28개 분야 74개 직종에서 9월 18일 오후 6시까지 받는다.
- 최종 2명 선정해 증서와 명장패, 지원 혜택을 준다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[시흥=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 시흥시는 지역 산업 현장에서 뛰어난 기술력으로 제조업 경쟁력 강화와 기술 발전에 기여한 숙련기술인을 발굴하기 위해 '2026년 시흥시 우수 숙련기술장인'을 모집한다고 14일 밝혔다.
시에 따르면 모집 분야는 고용노동부 고시 '대한민국 명장 선정 직종'을 준용한 28개 분야 74개 직종이다.
신청 자격은 ▲ 관내 동일 분야 제조업 현장 7년 이상 종사자 ▲ 지역 숙련기술 발전 및 지위 향상 기여자 ▲ 공정·품질 개선 실적 우수자 ▲ 동일 분야 시흥시 장인 및 대한민국 명장 미선정자 등 4가지 요건을 모두 충족해야 한다.
다만 사무·행정, 교육, 연구직 등 생산 현장 미종사자와 정부 포상 추천 제한 대상자는 제외된다.
신청 접수는 8월 14일부터 오는 9월 18일 오후 6시까지 진행된다. 신청자는 시흥시장, 관내 기업체 대표 및 기관장, 제조업 관련 단체·협회장 중 하나의 추천을 받아 제출 서류를 방문 또는 등기우편으로 제출하면 된다.
시는 서류 검토와 현장 실사를 거치는 1차 심사와 숙련 기술 보유 수준 및 산업·사회적 기여도 등을 종합적으로 평가하는 2차 선정 심의를 거쳐 최종 2명을 선정할 계획이다.
최종 선정된 장인에게는 시흥시 명장 증서와 명장패가 수여되며 시흥시와 시흥산업진흥원이 추진하는 기업 지원 사업 참여 시 우대 혜택 및 제품 홍보 지원이 제공된다.
홍승일 시흥시 경제국장은 "산업 현장에서 쌓아온 기술력과 장인정신은 지역 제조업을 받치는 중요한 자산"이라며 "이번 모집을 통해 우수한 숙련기술인을 지속적으로 발굴하고 기술의 가치가 지역 산업 발전으로 연결될 수 있도록 적극 지원하겠다"고 전했다.
1141world@newspim.com