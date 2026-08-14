해남군, 민선9기 공약 군민평가단 30명 내외 선발

AI 핵심 요약beta
- 해남군이 14일 2026년 군민평가단 모집을 밝혔다.
- 19일부터 내달 18일까지 군민평가단을 모집한다.
- 군민평가단은 민선9기 공약 이행을 점검한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[해남=뉴스핌] 김현 기자 = 전남광주통합특별시 해남군이 '2026년 해남군 군민평가단'을 모집한다고 14일 밝혔다.
모집 기간은 오는 19일부터 내달 18일까지이다. 이번 모집은 한국매니페스토실천본부와 협력하여 민선9기 공약 실천 계획을 점검하고 공약 이행의 투명성과 신뢰성을 높이기 위해 마련됐다.
신청 대상은 18세 이상 해남군민으로 자동응답시스템(ARS)을 활용한 무작위 추출과 해남군 누리집을 통한 온라인(구글폼) 신청을 병행해 1차 후보자를 선정한다. 이후 전화 면접을 거쳐 최종 30명 내외를 최종 선발할 예정이다.
최종적으로 선발된 군민평가단은 공약별 실천 계획의 내용, 추진 방향, 실현 가능성 등을 살펴보며 군민의 의견을 반영하게 된다. 이를 통해 군민이 직접 공약 실천 계획을 검토하고 의견을 제시함으로써 객관성과 완성도를 높이겠다는 방침이다.
군 관계자는 "군민평가단은 군민의 시각을 반영한 시민참여 제도"라며 "군민의 의견을 바탕으로 공약 실천 계획의 완성도를 높이기 위해 많은 관심과 참여를 부탁드린다"고 말했다.
군민평가단 모집에 대한 더 자세한 사항은 한국매니페스토실천본부에 문의하면 된다.
Khyeon0424@newspim.com